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Вірменський коньяк зникне зі світових ринків. ЄС і Єреван досягли домовленості

Автор: РБК-Україна

Уряд Вірменії і Євросоюз досягли угоди про відмову від назви "коньяк" для вірменської алкогольної продукції. Вірменія отримає 3 млн євро компенсації.

Про це пише PanARMENIAN.net.

Передбачена Угодою програма фінансується з бюджету ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства. Загальна вартість-3 млн євро.

"Зазначається, що мета фінансової угоди - сприяти плавному та ефективному припиненню використання географічної вказівки "коньяк" для вірменської продукції, а також допомогти промисловості Вірменії зберегти свою конкурентоспроможність на експортних ринках", - йдеться в повідомленні.

Програма ЄС програма передбачає розробку нового найменування для вірменського коньяку, його рекламу і маркетинг на внутрішньому і традиційних зовнішніх ринках.

Проект реалізується відповідно до Угоди про всеосяжне і розширене партнерства з ЄС.

Вимога про відмову від назви "коньяк" передбачена підписаною в листопаді 2017 року Угодою про всеосяжне і розширене партнерство, яке повністю набрало чинності з 1 березня 2021 року. Згідно з документом, Вірменії дали 25 років для відмови від назви "коньяк".

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь.

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