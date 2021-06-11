Вірменський коньяк зникне зі світових ринків. ЄС і Єреван досягли домовленості

Передбачена Угодою програма фінансується з бюджету ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства. Загальна вартість-3 млн євро.

"Зазначається, що мета фінансової угоди - сприяти плавному та ефективному припиненню використання географічної вказівки "коньяк" для вірменської продукції, а також допомогти промисловості Вірменії зберегти свою конкурентоспроможність на експортних ринках", - йдеться в повідомленні.

Програма ЄС програма передбачає розробку нового найменування для вірменського коньяку, його рекламу і маркетинг на внутрішньому і традиційних зовнішніх ринках.

Проект реалізується відповідно до Угоди про всеосяжне і розширене партнерства з ЄС.

Вимога про відмову від назви "коньяк" передбачена підписаною в листопаді 2017 року Угодою про всеосяжне і розширене партнерство, яке повністю набрало чинності з 1 березня 2021 року. Згідно з документом, Вірменії дали 25 років для відмови від назви "коньяк".