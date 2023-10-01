Армію США очолив Чарльз Браун. Хто це і що він говорить про війну між Україною та РФ

Що таке Об’єднаний комітет начальників штабів ЗС США

Об’єднаний комітет начальників штабів ЗС США є головним органом керівництва військами Сполучених Штатів. До його складу входить група високопосадовців Збройних сил країни. Йдеться про сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, морську піхоту та космічні сили. Також до них долучається начальник управління Національної гвардії США.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США призначається на чотирирічний термін президентом США та затверджується на посаді Сенатом.

Тож заміна Марка Міллі на Чарльза Брауна є плановою ротацією, оскільки перший вже пропрацював на цій посаді свій термін.

Головна роль на цій посаді бути радником президента США і міністра оборони з військових питань, а також виконувати інші обов'язки.

Чим запам'ятався Міллі

Марк Александер Міллі - це американський воєначальник, був 20-м головою Об'єднаного комітету начальників штабів США. Очолював комітет з жовтня 2019 року. Цей військовий представляє американські сухопутні війська.

65-річний Міллі був одним із тих західних воєначальників, з яким головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний найчастіше спілкувався щонайменше з часу повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Фото: колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі (Getty Images)

В одному зі своїх інтерв'ю Залужний розповів, що вони з Міллі могли спілкуватися по декілька разів на тиждень і такі розмови інколи тривали годинами. Український головком розповідав, що міг відверто ділитися хвилюваннями зі своїм американським колегою.

"У нас домовленість, що ми на зв’язку 24/7. Тому іноді я можу подзвонити і сказати: Якщо я не отримаю 100 000 снарядів через тиждень, 1000 людей загине. Поставте себе на моє місце", - відверто ділився Залужний журналістам The Washington Post.

Про свою останню розмову з американським колегою Залужний написав 26 вересня. Він розповів про ситуацію на фронті та потреби ЗСУ та зазначив, що це була підсумкова розмова, оскільки американський генерал незабаром піде з посади.

Сам же генерал Міллі відомий своїми дуже обережними, але інколи суперечливими заявами щодо війни в Україні.

Якщо восени минулого року, як писала газета The New York Times, із посиланням на джерела, Міллі виступав буцімто за переговори між Україною та РФ і закликав їх розпочати. То вже в травні цього року він заявив, що Моква сама буде змушена сідати за стіл переговорів, оскільки шансів у росіян на перемогу немає.

Хто такий Чарльз Браун: біографія та кар'єра

Новий голова Об'єднаного комітету начальників штабів відомий як Чарльз "Сі К’ю" Браун-молодший (Charles Quinton "CQ" Brown Jr.) народився в 1962 році в сім'ї військового в Сан-Антоніо, штат Техас.

Його батько Чарльз К. Браун-старший, прослужив 30 років в армії, дослужив до звання полковника, а дід по батьківській лінії, Роберт Е. Браун, був призваний у Другу світову війну і брав участь у бойових діях на Тихоокеанському театрі бойових дій на Гаваях і Сайпані.

До військової кар'єри Чарльз Браун здобув ще цивільну освіту. Він має ступінь бакалавра в галузі цивільного будівництва у Техаському технологічному університеті.

Після цього Браун вступив до Корпусу підготовки офіцерів резерву Повітряних сил США. Там він отримав перше лейтенантське звання, а в 1994-му вже здобув ступінь магістра в Аеронавігаційному університеті Ембрі-Ріддл (штат Флорида).

Фото: Чарльз Браун професійний пілот F-16 (Getty Images)

З 1985 року Браун обіймав різні посади. Зокрема був інструктором винищувача F-16 у Школі озброєння ПС США. Працював науковим співробітником з питань національної оборони в Інституті аналізу оборони в Александрії (штат Вірджинія).

Також Браун командував ескадрильєю винищувачів та двома винищувальними крилами. Одним з них було 8-е винищувальне крило, яке отримало прізвисько "Вовча зграя", на авіабазі Кунсан, Південна Корея.

Працював Браун і директором відділу операцій, стратегічного стримування та ядерної інтеграції штаб-квартири Повітряних сил США в Європі - Африці на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Він відомий тим, що сам налітав на винищувачі F-16 2900 літних годин, з яких 130 є бойовими.

Отримав звання генерал-майора у 2013 році та був призначений заступником командувача, а вже через 2 роки - командувачем Центрального командування Військово-повітряних сил США. Вже після влітку 2016 року став заступником командувача усього Центрального командування США. Він особисто очолював усі операції військової авіації на Близькому Сході та в Центральній Азії.

Через два роки Брауна призначили командувачем Тихоокеанськими Повітряними силами США. Тоді на цій посаді він отримав звання чотиризіркового генерала та керував усіма основними операціями американських ПС в Індо-Тихоокеанському регіоні.

І вже у 2020 році, коли ще президентом США був Дональд Трамп, Чарльза Брауна призначили начальником штабу Повітряних сил США, в обов'язки якого входить консультація президента, міністра оборони та Ради національної безпеки з питань військової авіації.

Фото: Браун служив у Європі, коли Росія окупувала Крим у 2014 році (Getty Images)

Якщо окреслити в цілому кар'єру Чарльза Брауна, то він професійного пілота та інструктора на винищувачі F-16 він дійшов до посади начальника штабу Військово-повітряних сил США. Примітно, що за версією журналу TIME, він у 2020 році потрапив у список 100 найвпливовіших людей планети як перший афроамериканець, що очолив окремий рід військ у США.

25 травня 2023 року, під час свого виступу чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив про заміну глави Об'єднаного комітету начальників штабів США. Пізніше кандидатуру Брауна підтримали 83 представники Сенату США зі 100. Місце Марка Міллі від сьогодні займе генерал Чарльз Браун.

Як пише The Washington Post, Байден вважає Брауна "досвідченим тактиком, який розуміє стратегічні виклики, що стоять перед Штатами".

Американський лідер характеризує його наступним чином: "Генерал Браун - воїн, який походить із гордого роду воїнів. Він знає, що означає бути в епіцентрі битви і як зберігати спокій, коли стає важко, наприклад, коли ваш F-16 горів, а ви повернулися на базу у Флориді в 1991 році".

Що він говорить про війну в Україні та загрози з боку РФ та Китаю

Відоме профільне американське видання Air and Spaice Forces звертає увагу, що знання Брауном та особисті контакти з ключовими іноземними військовими лідерами в різних регіонах можуть вплинути на те, як він радитиме Байдену розв'язувати нагальні проблеми, як вторгнення РФ в Україну і продовження агресивних дій Китаю щодо Тайваню та інших країн Тихоокеанського регіону.

Коментуючи війну в Україні, він заявив, що це показало якими можуть бути наслідки коли одна зі сторін не має переваги в повітрі.

В Україні генерал Браун підкреслив потужну наземну протиповітряну оборону з обох сторін конфлікту, яка значною мірою змусила літаки відійти від лінії фронту.

Натомість Росія зробила ставку на безпілотники та ракети великої дальності, а Україна завдяки далекобійним ракетам Storm Shadows і американським керованим бомбам JDAM, тепер має деякі власні можливості завдання повітряних ударів.

Браун написав, що США та їх союзники повинні вдосконалити свої власні системи протиракетної оборони в регіоні, щоб запобігти масовим нападам у конфлікті. Тою чи іншою мірою маючи на увазі загрози з боку Китаю та РФ.

Американський генерал також заявляв, що Китай і Росія, створюючи виклики для США, "все ще були пов’язані у своєму бажанні нав'язати свій міжнародний порядок після оголошення партнерства в лютому 2022 року".

Фото: Браун заявляв, що Китай і Росія створюють унікальні виклики для США (Getty Images)

"Хоча Китай відкрито не критикує вторгнення Росії в Україну, Пекін відкрито звинувачує НАТО та підтримує військові зусилля Росії економічною, дипломатичною, громадською підтримкою та нелетальними військовими засобами. Ми повинні зміцнити норми проти територіального захоплення, як ключовий елемент збереження глобальної стабільності", - зазначав Браун.

Важливий момент для України

Важливим фактом залишається те, що Браун прийшов на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США у "вирішальний момент для України", пише Politico.

Як зазначає видання, йому доведеться знаходити баланс між Європою та загостренням розбіжностей щодо допомоги Україні у США і тим, щоб не втягнути американських військових у повномасштабний конфлікт, або розв'язати ядерну війну.

Водночас видання пише, що Брауну доведеться продовжувати розглядати запити Києва на все більш сучасне озброєння. Як сказали анонімні українські чиновники в коментарі Politico, в Україні оптимістично налаштовані на те, що Браун виступатиме за надання більш сучасного озброєння.

Мовляв, у Києва склалося сприятливе враження про американського генерала. Журналісти пишуть, що Браун і його другий заступник у ВПС, генерал Девід Олвін, якого призначили на місце Брауна на посаді вищого офіцера ВПС, з самого початку були послідовними прихильниками надання Україні сучасних безпілотників і винищувачів F-16.

Як пише профільне видання "Військовий кур'єр", не менш важливо, що Байден номінував генерала Брауна на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США тоді, коли питання передачі F-16 Україні зрушило з мертвої точки.

До того ж джерела Politico відзначають, що у Брауна і Залужного склалися дружні стосунки. Також генерал США має продуктивні відносини з керівниками оборонних відомств у всьому світі й вочевидь з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Деякі західні ЗМІ схиляються до думки, що, імовірно, з приходом генерала Брауна на нову посаду Штати навряд чи докорінно мінять свою лінію поведінки щодо РФ та Китаю. Втім, ключовим фактором залишається те, що Браун буде головним військовим радником Байдена та глави Міноборони США Остіна. А значить, що думка американського генерала в низці питань, зокрема надання допомоги Україні, матиме вагу.

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