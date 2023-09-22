ua en ru
Пт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Залужний познайомився з наступником Міллі

П'ятниця 22 вересня 2023 19:53
UA EN RU
Залужний познайомився з наступником Міллі Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, під час якої він познакомився з його наступником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Залужного в Telegram.

"Розповів про обстановку на фронті, перебіг наших оборонних та наступальних операцій. Противник намагається контратакувати на різних напрямках, однак наші воїни тримають позиції міцно", - заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ та Міллі окремо зупинилися на потребах українських військових.

"Важливо посилити нашу ППО та артилерію. Подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги. І подякував особисто генералу Міллі", - заявив він.

Залужний нагадав, що у вересні у Міллі закінчується термін повноважень на посаді очільника Обʼєднаного комітету начальників штабів США.

"З перших днів повномасштабного російського вторгнення, особливо у найбільш складні моменти цієї війни, генерал Міллі завжди був поряд із нашим народом. Ми цінуємо проведену титанічну роботу, важливі поради, всебічну допомогу та підтримку. Запросив його в Україну та матиму за честь зустрічати на нашій землі", - заявив він.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що Міллі познайомив його з наступником.

"На знак продовження тісного партнерства України та США генерал Міллі познайомив мене зі своїм наступником - генералом Чарльзом Брауном. Домовилися підтримувати високий рівень комунікації та найближчим часом провести перемовини", - заявив він.

Ситуація на фронті

Нещодавно військовий експерт Владислав Селезньов розповідав, що коли ЗСУ переріжуть трасу "Горлівка - Бахмут", окупантам доведеться використовувати інші дороги, що збільшить плече логістики.

Водночас британська розвідка зазначала, що звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило ЗСУ до одного з основних маршрутів постачання до Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Валерій Залужний Війна Росії проти України
NEWS
Палає там добряче. Експерт оцінив наслідки влучання у штаб РФ у Севастополі
Палає там добряче. Експерт оцінив наслідки влучання у штаб РФ у Севастополі
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою