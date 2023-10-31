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Армію Саудівської Аравії привели у підвищену готовність: названо причину

Фото: Армія Саудівської Аравії приведена в стан підвищеної готовності (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили Саудівської Аравії привели у стан підвищеної бойової готовності після зіткнень із воєнізованим угрупуванням із Ємену "Ансар Аллах" (хусіти).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Четверо саудівських солдатів загинули в бою в гірській провінції Джазан на кордоні з Єменом. Загибель військових стала першим випадком бойового зіткнення з того часу, як у квітні минулого року було досягнуто попереднього перемир'я з хуситами. До цієї ескалації обидві сторони були на порозі мирної угоди.

Зіткнення на кордоні Ємену та Саудівської Аравії пролунали за запуском хуситами крилатих ракет і безпілотників по Ізраїлю 19 жовтня, які, за словами Пентагона, були перехоплені американським есмінцем у Червоному морі.

За словами джерел видання, одна з цих ракет також була перехоплена засобами ППО Саудівської Аравії та впала на територію країни. США та Саудівська Аравія раніше не заявляли про причетність Саудівської Аравії до запобігання атакі.

Вторгнення ХАМАС до Ізраїлю

7 жовтня бойовики угруповання "Хамас" вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

Після цього Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу під назвою "Залізні мечі". Цахала вдалося вибити бойовиків з території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у секторі Газа.

На тлі зіткнень офіційні особи Саудівської Аравії рішуче попередили США, що наземна операція Ізраїлю в Секторі Газа може стати катастрофою для Близького Сходу.

 

 

 

 

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