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Армию Саудовской Аравии привели в повышенную готовность: названа причина

Фото: армия Саудовской Аравии приведена в состояние повышенной готовности (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Саудовской Аравии привели в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с военизированной группировкой из Йемена "Ансар Аллах" (хуситы).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Четверо саудовских солдат погибли в бою в горной провинции Джазан на границе с Йеменом. Гибель военных стала первым случаем боевого столкновения с тех пор, как в апреле прошлого года было достигнуто предварительное перемирие с хуситами. До этой эскалации обе стороны были на пороге мирного соглашения.

Столкновения на границе Йемена и Саудовской Аравии последовали за запуском хуситами крылатых ракет и беспилотников по Израилю 19 октября, которые, по словам Пентагона, были перехвачены американским эсминцем в Красном море.

По словам источников издания, одна из этих ракет также была перехвачена средствами ПВО Саудовской Аравии и упала на территорию страны. США и Саудовская Аравия ранее не заявляли о причастности Саудовской Аравии к предотвращению атаки.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и похищали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

На фоне столкновений официальные лица Саудовской Аравии решительно предупредили США о том, что наземная операция Израиля в Секторе Газа может стать катастрофой для Ближнего Востока.

 

 

 

 

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Саудовская АравияЙемен