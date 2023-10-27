ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Саудівська Аравія пригрозила катастрофою в регіоні у разі операції Ізраїлю в Секторі Газа, - NYT

П'ятниця 27 жовтня 2023 21:33
UA EN RU
Саудівська Аравія пригрозила катастрофою в регіоні у разі операції Ізраїлю в Секторі Газа, - NYT Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Останніми днями офіційні особи Саудівської Аравії рішуче попередили США про те, що наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази може стати катастрофою для Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами джерел видання, Саудівська Аравія неодноразово зверталася з цим закликом до високопоставлених американських чиновників.

Один зі співробітників адміністрації президента США Джо Байдена сказав, що саудівці, вочевидь, не хочуть ізраїльського вторгнення в Сектор Гази. Саудівські чиновники також передали попередження про наземну операцію американським законодавцям.

Сенатор Річард Блюменталь, демократ від штату Коннектикут і член Комітету зі збройних сил, був одним із 10 сенаторів, які минулими вихідними зустрічалися зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом, фактичним правителем королівства, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

"Саудівське керівництво висловило надію, що наземної операції вдасться уникнути з міркувань стабільності, а також у зв'язку із загибеллю людей", а саудівські офіційні особи попередили, що вона буде "вкрай шкідливою", - заявив Блюменталь.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛу вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не входив.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саудовская Аравия Сектор Газа Сполучені Штати Америки Ізраїль
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ