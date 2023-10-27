Саудівська Аравія пригрозила катастрофою в регіоні у разі операції Ізраїлю в Секторі Газа, - NYT

Останніми днями офіційні особи Саудівської Аравії рішуче попередили США про те, що наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази може стати катастрофою для Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами джерел видання, Саудівська Аравія неодноразово зверталася з цим закликом до високопоставлених американських чиновників.

Один зі співробітників адміністрації президента США Джо Байдена сказав, що саудівці, вочевидь, не хочуть ізраїльського вторгнення в Сектор Гази. Саудівські чиновники також передали попередження про наземну операцію американським законодавцям.

Сенатор Річард Блюменталь, демократ від штату Коннектикут і член Комітету зі збройних сил, був одним із 10 сенаторів, які минулими вихідними зустрічалися зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом, фактичним правителем королівства, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

"Саудівське керівництво висловило надію, що наземної операції вдасться уникнути з міркувань стабільності, а також у зв'язку із загибеллю людей", а саудівські офіційні особи попередили, що вона буде "вкрай шкідливою", - заявив Блюменталь.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛу вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не входив.

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