В армию РФ незаконно призвали 34 тысячи крымчан за шесть лет
Во временно оккупированном Крыму РФ незаконно призвала в ряды своих Вооруженных сил уже более 34 тысяч украинцев. Такую цифру подсчитали за последние шесть лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру АР Крым и города Севастополя.
"Начиная с 2015 года, оккупанты незаконно провели 13 призывных кампаний, заставив служить в Вооруженных силах РФ более 34 тысяч крымчан", - говорится в сообщении.
Кроме того указано, что 1 октября 2021 года оккупационная администрация начала очередную незаконную кампанию.
Напомним, Евросоюз назвал нарушением международного гуманитарного права очередную незаконную призывную кампанию в оккупированном Крыму.
Добавим, недавно США опубликовали доклад по ситуации с правами человека в Крыму. В документе говорится о том, что Россия использует уклонение от военного призыва для преследования крымчан.