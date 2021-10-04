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В армию РФ незаконно призвали 34 тысячи крымчан за шесть лет

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Крым, Понедельник 04 октября 2021 12:51
В армию РФ незаконно призвали 34 тысячи крымчан за шесть лет Фото: в армию РФ незаконно призвали 34 тысячи крымчан за шесть лет (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Крыму РФ незаконно призвала в ряды своих Вооруженных сил уже более 34 тысяч украинцев. Такую цифру подсчитали за последние шесть лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру АР Крым и города Севастополя.

"Начиная с 2015 года, оккупанты незаконно провели 13 призывных кампаний, заставив служить в Вооруженных силах РФ более 34 тысяч крымчан", - говорится в сообщении.

Кроме того указано, что 1 октября 2021 года оккупационная администрация начала очередную незаконную кампанию.

Напомним, Евросоюз назвал нарушением международного гуманитарного права очередную незаконную призывную кампанию в оккупированном Крыму.

Добавим, недавно США опубликовали доклад по ситуации с правами человека в Крыму. В документе говорится о том, что Россия использует уклонение от военного призыва для преследования крымчан.

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