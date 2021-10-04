В армию РФ незаконно призвали 34 тысячи крымчан за шесть лет

Во временно оккупированном Крыму РФ незаконно призвала в ряды своих Вооруженных сил уже более 34 тысяч украинцев. Такую цифру подсчитали за последние шесть лет.

"Начиная с 2015 года, оккупанты незаконно провели 13 призывных кампаний, заставив служить в Вооруженных силах РФ более 34 тысяч крымчан", - говорится в сообщении.

Кроме того указано, что 1 октября 2021 года оккупационная администрация начала очередную незаконную кампанию.

