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В армію РФ незаконно призвали 34 тисячі кримчан за шість років

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Крим, Понеділок 04 жовтня 2021 12:51
В армію РФ незаконно призвали 34 тисячі кримчан за шість років Фото: в армію РФ незаконно призвали 34 тисячі кримчан за шість років (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Криму РФ незаконно призвала до лав своїх Збройних сил вже понад 34 тисячі українців. Така цифра нараховується за останні шість років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру АР Крим та міста Севастополя.

"Починаючи з 2015 року, окупанти незаконно провели 13 призовних кампаній, змусивши служити в Збройних силах РФ понад 34 тисяч кримчан", - йдеться в повідомленні.

Крім того вказано, що 1 жовтня 2021 року окупаційна адміністрація розпочала чергову незаконну кампанію.

Нагадаємо, Євросоюз назвав порушенням міжнародного гуманітарного права чергову незаконну призовну кампанію в окупованому Криму.

Додамо, нещодавно США опублікували доповідь щодо ситуації з правами людини в Криму. В документі йдеться про те, що Росія використовує ухилення від військового призову для переслідування кримчан.

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