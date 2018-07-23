В армию в ближайшее время поставят реактивные огнеметы РПО-16, - Порошенко

Огнеметы должны значительно усилить военную мощь подразделений ВСУ

Президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время реактивные пехотные огнеметы РПО-16 будут поставлены в армию. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

Он отметил, что это значительно усилит военную мощь подразделений Вооруженных сил Украины.

"В Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16 - высокомощного оружия, которое "Укроборонпром" производит для ВСУ. Уже в ближайшее время огнемет будет поставлен в армию, что значительно усилит военную мощь наших подразделений", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее в "Укроборонпроме" отмечали, что огнемет удачно прошел приемо-сдаточные испытания. Сообщалось, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью.

Так, термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. Оружие может уничтожить живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику на расстоянии около одного километра.

Ранее госконцерн сообщал о начале серийного производства боеприпасов в Украине по стандартам НАТО.