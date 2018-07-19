В Украине начали серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО

Начато серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета

В Украине начато серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте "Укроборонпром".

Так, КП "Шосткинский казенный завод "Импульс", входящий в состав ГК "Укроборонпром", совместно с "Кузница на Рыбацкой", начали серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета – ПГОФ-40.

Отметим, ПГОФ-40 - граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 мм, что соответствует установленному в НАТО стандарта боеприпасов до автоматических гранатометов.

Сообщается также, что завод освоил производство специальных инертных 40-мм боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучению личного состава.

Также осваивается производство ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подстовольных гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении силовых структур Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" инициирует создание рабочей группы по разработке новой редакции Закона Украины "О Государственном оборонном заказе".