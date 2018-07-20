Украина наладила производство реактивных пехотных огнеметов, - "Укроборонпром"

Огнемет должен в ближайшее время усилить военные подразделения

Государственный концерн "Укроборонпром" информирует о налаживании серийного производства реактивного пехотного огнемета РПО-16. Об этом говорится в сообщении госконцерна.

Отмечается, что производство наладил государственный Научно-исследовательский институт химических продуктов, он входит в состав госконцерна.

"Государственный Научно-исследовательский институт химических продуктов, входящий в состав ГК "Укроборонпром", наладил производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16", - говорится в сообщении.

Указано, что огнемет удачно прошел приемо-сдаточные испытания, в ближайшее время оружие усилит военные подразделения. Отмечается, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью.

"Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. Оно также называется боеприпасами объемного взрыва", - отмечают в "Укроборонпроме".

Таким образом, фугасное действие 93-миллиметрового выстрела РПА-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду большого калибра, в связи с чем оружие может уничтожить живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику на расстоянии около одного километра.

Добавим, РПА-16 - термобарическое оружие, разработанное и производимое для украинского войска по государственному оборонному заказу.

Напомним, ранее госконцерн сообщал о начале серийного производства боеприпасов в Украине по стандартам НАТО.

Как писало РБК-Украина, "Укроборонпром" инициирует создание рабочей группы по разработке новой редакции закона "О Государственном оборонном заказе".