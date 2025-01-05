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В "Армії+" з'явиться військове посвідчення: в Міноборони назвали терміни

Фото: законопроєкт, який дозволить реалізувати військове посвідчення, має підписати президент (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні на 2025 рік заплановано реалізацію військового посвідчення. Документ буде у застосунку "Армія+".

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК Україна з посиланням на їх інтерв'ю блогеру Сергію Стерненку.

"Це буде єдиний електронний документ для всіх військових. І в "Армії+" буде військове посвідчення з фотографією, званням, посадою. Це буде реалізовано, коли ми запустимо єдиний реєстр військовослужбовців", - сказала вона.

За словами Черногоренко, законопроєкт, який дасть змогу запустити відповідний реєстр, вже пройшов два читання у Верховній Раді та чекає на підпис президента.

"Тільки він буде підписаний, ми зробимо цей реєстр. Я думаю, що десь за перше півріччя 2025 року, фактично до червня, ми реалізуємо військове посвідчення", - резюмувала вона.

"Армія+" для воїнів ЗСУ

Нагадаємо, що мобільний додаток «Армія+» розробили фахівці Центру масштабування технологічних рішень при Генштабі ЗСУ спільно з Міністерством оборони України. Його запуск відбувся на початку серпня 2024 року.

Нагадаємо, що наприкінці грудня в застосунку оновили систему захисту даних. Крім того, прибрали повторні авторизації користувачів.

Поступово в "Армію+" впроваджуються нові послуги. Так, нещодавно ми повідомляли, що в застосунок додали можливість подавати рапорт на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

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