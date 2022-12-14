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До "Армії відновлення" вже залучено більше 3000 безробітних: що відомо

Фото: "Армія відновлення" надає роботу більш як 3000 безробітних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В рамках проекту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт було залучено більш як 3000 безробітних, а на оплату їхньої праці направили вже 18,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

До виконання суспільно корисних робіт у рамках проекту "Армія відновлення" залучено вже 3314 безробітних у дев'яти регіонах України.

"Ми залучаємо людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни й таким чином надаємо їм можливість перейти в статус зайнятих осіб та отримувати за виконання суспільно корисних робіт щонайменше 6700 гривень", - повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Вона додала, що серед цих людей майже в рівній пропорції є жінки та чоловіки, більшість з них (52%) у найбільш працездатному віці 35-50 років.

Нині проект "Армія відновлення" розгорнуто в Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській областях. Найбільше безробітних залучено у Київській області - 770 осіб, Сумській - 739 осіб, Полтавській - 697 осіб областях.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:

  • розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;

  • облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;

  • розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;

  • будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

  • заготівлі дров для військових та населення;

  • розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;

  • надання соціальних послуг в Пунктах незламності.

За словами заступниці міністра економіки, проект "Армія відновлення" діятиме і наступного року, тому на організацію громадських та суспільно корисних робіт в бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік передбачено 154 мільйонів гривень.

Раніше ми писали, що в Україні активізують механізм залучення безробітних громадян до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

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