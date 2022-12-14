RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Армию восстановления" уже привлечено более 3000 безработных: что известно

Фото: "Армия восстановления" предоставляет работу более 3000 безработных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В рамках проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ было привлечено более 3000 безработных, а на оплату их труда было направлено уже 18,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта Армия восстановления привлечены уже 3314 безработных в девяти регионах Украины.

"Мы привлекаем людей, временно потерявших работу, к восстановлению страны и таким образом предоставляем им возможность перейти в статус занятых и получать за выполнение общественно полезных работ по меньшей мере 6700 гривен", - сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Она добавила, что среди этих людей почти в равной пропорции женщины и мужчины, большинство из них (52%) в наиболее трудоспособном возрасте 35-50 лет.

В настоящее время проект "Армия восстановления" развернут в Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Волынской областях. Больше всего безработных привлечено в Киевской области – 770 человек, Сумской – 739 человек, Полтавской – 697 человек областях.

Виды общественно нужных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей вовлекают в:

  • разборы завалов и восстановление жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий;

  • обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

  • расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог;

  • строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;

  • заготовку дров для военных и населения;

  • разгрузку и фасовку гуманитарной помощи;

  • предоставление социальных услуг в Пунктах несокрушимости.

По словам заместителя министра экономики, проект "Армия восстановления" будет действовать и в следующем году, поэтому на организацию общественных и общественно полезных работ в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2023 год предусмотрено 154 миллиона гривен.

Ранее мы писали, что в Украине активизируют механизм привлечения безработных граждан в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
инфраструктураЭкономика Украиныработа в Украине