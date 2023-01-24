В "Армії відновлення" вже п'ять тисяч безробітних, - Мінекономіки

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявила, що проєкт повноцінно працює вже в 10 областях. За свою роботу його учасники отримають оплату в розмірі 6700 грн, що є більшою сумою, ніж середня виплата допомоги з безробіття.

"Тож участь в цій програмі є вигідною для безробітних. Минулого року держава профінансувала виконання таких робіт на 29 млн грн. У 2023 році на це передбачено 104 млн грн", - заявила вона.

Бережна додала, що тип робіт залежить від потреб конкретного регіону: десь вони носять оборонний характер, тоді як в інших це може бути ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

Більше всього безробітних залучили в Полтавській області - 1418 осіб, наступною йде Сумська область - 980 осіб, та Київська - майже 900 осіб.