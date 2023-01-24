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В "Армии восстановления" уже пять тысяч безработных, - Минэкономики

Автор: Антон Малиновский

К проекту "Армия восстановления" присоединились уже около пяти тысяч безработных граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу Министерства экономики.

Замминистра экономики Татьяна Бережная заявила, что проект полноценно работает уже в 10 областях. За свою работу его участники получат оплату в размере 6700 грн, что является большей суммой, чем средняя выплата пособия по безработице.

"Поэтому участие в этой программе выгодно для безработных. В прошлом году государство профинансировало выполнение таких работ на 29 млн грн. В 2023 году на это предусмотрено 104 млн грн", - заявила она.

Бережная добавила, что тип работ зависит от потребностей конкретного региона: где-то они носят оборонительный характер, в то время как у других это может быть ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Больше всего безработных привлекли в Полтавской области – 1418 человек, следующей идет Сумская область – 980 человек, и Киевская – почти 900 человек.

Ранее мы писали, что в Украине активизируют механизм привлечения безработных граждан в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.

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