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У армії США з'явився гібридний дрон з надрукованим на 3D-принтері двигуном (фото)

10:32 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
У армії США з'явився гібридний дрон з надрукованим на 3D-принтері двигуном (фото) Фото: у США створили дрон з надрукованим на 3D-принтері двигуном (army.mil)
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Армія США випробувала безпілотник з надрукованою на 3D-принтері силовою установкою, що працює на важкому паливі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення армії США.

Зазначається, що дослідники Командування розвитку бойових можливостей армії США розробили вдосконалений двигун для безпілотників у рамках нової дослідницької програми.

"Програма вирішує критичні проблеми потужності та рушійної сили, що повинно дозволити безпілотникам літати довше та швидше, працювати на більших висотах, перевозити більше корисне навантаження та працювати в екстремальних умовах", - заявив Чол-Бум Квеон, керівник програми досліджень.

За його словами, дослідники використали передове моделювання гідродинаміки для вирішення проблем ефективного спалювання важкого палива в роторному двигуні. Робота покращила розпилення та випаровування палива, мінімізуючи витоки стисненого повітря та паливної пари.

У армії США з'явився гібридний дрон з надрукованим на 3D-принтері двигуном (фото)

Інтегрований з новою 400-вольтовою системою двигун-генератор утворює послідовно-гібридну систему з роторним двигуном на важкому паливі, призначену для підтримки операцій вертикального зльоту та посадки в складних умовах.

Повідомляється, що новий безпілотник буде надано військовим партнерам для подальших експериментів та розробок.

Раніше РБК-Україна писало, що російські реактивні безпілотники можуть долати значні відстані та досягати західних областей України. Їхня дальність залежить від технічних характеристик, запасу пального й обладнання на борту.

Також ми писали, що українська ППО збільшує відсоток збиття російських реактивних ударних дронів. Наразі середнім показником є майже 60% знищених "Гераней-4".

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