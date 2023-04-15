Армії РФ не вистачає техніки для війни проти України через санкції, - Мінфін США

Запроваджені США санкції вже вдарили по армії РФ, оскільки їй не вистачає техніки для ведення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів США Джанет Єллен, яку приводить CNN.

"Санкції та експортний контроль змусили Росію звертатися до Ірану та Північної Кореї за військовим спорядженням та матеріалами, а США роблять кроки щодо припинення ухилення від обмежень", - сказала Єллен.

Міністр додала, що обмеження цін на російську нафту в 60 доларів за барель перетворює очікуваний профіцит бюджету РФ на дефіцит.

"Введені США санкції та експортний контроль щодо Росії позбавляють її матеріалів для війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Сполучені Штати запровадили черговий пакет санкцій проти десятків фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із РФ. Серед іншого, до списку потрапив віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін.

До цього Канада ввела санкції проти російських компаній та осіб, пов'язаних із ПВК "Вагнера". Також під санкції потрапив голова Татарстану.

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