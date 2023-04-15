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Армии РФ не хватает техники для войны против Украины из-за санкций, - Минфин США

Фото: Министр финансов США Джанет Йеллен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Введенные в США санкции уже ударили по армии РФ, поскольку ей не хватает техники для ведения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которое приводит CNN.

"Введенные США санкции и экспортный контроль в отношении России лишают ее материалов для войны в Украине", - говорится в сообщении.

Министр добавила, что ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель превращает ожидаемый профицит бюджета РФ в дефицит.

"Санкции и экспортный контроль заставили Россию обращаться в Иран и Северную Корею за военным снаряжением и материалами, а США делают шаги по прекращению уклонения от ограничений", - сказала Йеллен.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели очередной пакет санкций против десятков физических и юридических лиц, связанных с РФ. Среди прочего в список попал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Канада ввела санкции против российских компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера". Также под санкции попал глава Татарстана.

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