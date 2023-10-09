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Армії потрібніше? У російських містах відбирають сільськогосподарські землі

Понеділок 09 жовтня 2023 07:19
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Армії потрібніше? У російських містах відбирають сільськогосподарські землі Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Жителі прикордонних з Україною російських міст скаржаться, що їхню землю відбирають для потреб армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву . .

За інформацією центру, фермери Курської області виходять на акції протесту проти знищення їхніх земель.

"У селі Стара Миколаївка у прикордонних із Сумщиною Збройні сили РФ активно будують опорні пункти на чорноземах фермерів. При цьому земля стає непридатною для подальшого використання. Фермери передали фото укріплень окупантів на власній землі", - написали в Центрі національного спротиву.

Армії потрібніше? У російських містах відбирають сільськогосподарські землі

Армії потрібніше? У російських містах відбирають сільськогосподарські землі

Раніше ми повідомляли, що окупанти в Криму облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії. Представники країни-агресорки риють окопи та намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ. Але українські партизани їм у цьому перешкоджають.

У Криму, як і на всій окупованій території України, чути вибухи та видно прильоти. Так ЗСУ та спецслужби України борються з незаконною владою та наближають звільнення.

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