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Армии нужнее? В российских городах отбирают сельскохозяйственные земли

Понедельник 09 октября 2023 07:19
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Армии нужнее? В российских городах отбирают сельскохозяйственные земли Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Жители приграничных с Украиной российских городов жалуются, что их землю отбирают для нужд армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления. .

По информации центра, фермеры Курской области выходят на акции протеста против уничтожения их земель.

"В селе Старая Николаевка в приграничных с Сумщиной, Вооруженные силы РФ активно строят опорные пункты на черноземах фермеров. При этом земля становится непригодной для дальнейшего использования. Фермеры передали фото укреплений оккупантов на собственной земле", - написали в Центре национального сопротивления.

Армии нужнее? В российских городах отбирают сельскохозяйственные земли

Армии нужнее? В российских городах отбирают сельскохозяйственные земли

Ранее, мы сообщали, что оккупанты в Крыму обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории. Представители страны-агрессорки роют окопы и пытаются остановить контрнаступление ВСУ. Но украинские партизаны им в этом препятствуют.

В Крыму, как и на всей оккупированной территории Украины, слышны взрывы и видны прилеты. Так ВСУ и спецслужбы Украины борются с незаконными властями и приближают освобождение.

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