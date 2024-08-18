Армії потрібні різні фахівці: яких спеціалістів не вистачає найбільше та які зарплати пропонують

Потреба у водіях та зв’язківцях

Збройні Сили України зосереджують зусилля на доукомплектуванні військових частин бойовими фахівцями, повідомив полковник Андрій Глущенко, начальник сектору комплектування Донецького обласного Терцентру комплектування та соцпідтримки у коментарі "Суспільному".

За його словами, наразі армія має найбільшу потребу в спеціалістах для бойових посад, зокрема водіях і зв’язківцях, які постійно в дефіциті. Точні цифри щодо мобілізації та набору за контрактом не розголошуються через їхню службову важливість, щоб не надавати ворогу інформацію про чисельність Збройних Сил.

Так, на порталі robota.ua 2 Відділ Тернопільського РТЦК та СП опублікував вакансію радиста, зв'язківця. Виплати становитимуть від 21 тис. грн до 121 тис. грн, залежно від місця проходження служби.

Вакансії у ЗСУ (скриншот із порталу robota.ua)

Такі ж зарплати в армії можуть отримувати і водії – усе залежить від місця проходження служби. Зокрема, вакансію опублікував 2-й Інтернаціональний Легіон оборони України Сухопутних військ ЗСУ.

Вакансії у ЗСУ (скриншот із порталу robota.ua)

Потрібні IT-спеціалісти

Військові частини наразі потребують IT-спеціалістів, зокрема операторів безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Як повідомив Андрій Глущенко, відбір кандидатів включає перевірку їхнього стану здоров’я, морально-ділових якостей та відповідності вимогам військової служби. Після успішного відбору кандидатів направляють до навчального центру, де, крім спеціалізації, що була обрана на етапі відбору, їм можуть запропонувати й інші бойові посади, такі як командири бойових машин, навідники чи механіки-водії.

Оператори БпЛА можуть отримувати в армії виплати до 125 тис. грн, про що свідчать дані Івано-Франківського ОТЦК та СП.

Вакансії у ЗСУ (скриншот із порталу robota.ua)

Не вистачає стрільців

На фронті також спостерігається дефіцит фахівців зі снайпінгу, як інструкторів, так і стрільців, повідомляє фонд "Повернись живим".

Для вирішення цієї проблеми фонд запустив проект з підготовки снайперів, і вже завершено перший навчальний курс для бійців 32-ї окремої механізованої бригади.

Східне відділення комплектування Іміджево-видавничого центру Національної гвардії України запрошує мотивованих та відповідальних спеціалістів на військову службу за контрактом та за призовом під час мобілізації. Отримувати такі спеціалісти також будуть від 21 тис. грн. до 121 тис. грн.

Вакансії у ЗСУ (скриншот із порталу robota.ua)

Рекрутинг у ЗСУ

Українці, які бажають приєднатися до Збройних Сил України, можуть самостійно обрати вакантну посаду завдяки механізму рекрутингу, йдеться на спеціалізованому сайті army.gov.ua. Це дозволяє пройти тестування та співбесіду, після чого потрапити до обраного підрозділу.

Вибрати посаду можна через рекрутингові центри, на сайтах рекрутингових агенцій, таких як Lobby X, OLX, Work.ua та Robota.ua, а також на сайті АрміяInform у розділі "Вакансії".

Якщо посада знаходиться у військовій частині пріоритетного комплектування, ви можете потрапити до неї незалежно від форми служби. У разі вибору посади у не пріоритетній частині, для цього потрібен контракт та погодження Генштабу ЗСУ.

Варто зазначити, що механізм рекрутингу не працює, якщо ви вже отримали мобілізаційне розпорядження – повістку.