Армии нужны разные специалисты: кого не хватает и какие зарплаты предлагают

Потребность в водителях и связистах

Вооруженные Силы Украины сосредотачивают усилия на доукомплектовании воинских частей боевыми специалистами, сообщил полковник Андрей Глущенко, начальник сектора комплектования Донецкого областного Терцентра комплектования и соцподдержки в комментарии "Суспільному".

По его словам, в настоящее время армия нуждается в специалистах для боевых должностей, в том числе водителях и связистах, которые постоянно в дефиците. Точные цифры по мобилизации и набору по контракту не разглашаются из-за их служебной важности, чтобы не давать врагу информацию о численности Вооруженных Сил.

Так, на портале robota.ua 2 Отдел Тернопольского РТЦК и СП опубликовал вакансию радиста, связиста. Выплаты составят от 21 тыс. грн. до 121 тыс. грн., в зависимости от места прохождения службы.

Вакансии в ВСУ (скриншот с портала robota.ua)

Такие же зарплаты в армии могут получать и водители – все зависит от места прохождения службы. В частности, вакансию опубликовал 2-й Интернациональный Легион обороны Украины Сухопутных войск ВСУ.

Вакансии в ВСУ (скриншот с портала robota.ua)

Нужны IT-специалисты

Военные части нуждаются в IT-специалистах, в частности операторах беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Как сообщил Андрей Глущенко, отбор кандидатов включает в себя проверку их состояния здоровья, морально-деловых качеств и соответствия требованиям военной службы. После успешного отбора кандидатов направляют в учебный центр, где кроме специализации, выбранной на этапе отбора, им могут предложить и другие боевые должности, такие как командиры боевых машин, наводчики или механики-водители.

Операторы БПЛА могут получать в армии выплаты до 125 тыс. грн, о чем свидетельствуют данные Ивано-Франковского ОТЦК и СП.

Вакансии в ВСУ (скриншот с портала robota.ua)

Не хватает стрелков

На фронте также наблюдается дефицит специалистов по снайпингу, как инструкторов, так и стрелков, сообщает фонд "Повернись живим".

Для решения этой проблемы фонд запустил проект подготовки снайперов, и уже завершен первый учебный курс для бойцов 32-й отдельной механизированной бригады.

Восточное отделение комплектования имиджево-издательского центра Национальной гвардии Украины приглашает мотивированных и ответственных специалистов на военную службу по контракту и по призыву во время мобилизации. Получать такие специалисты будут от 21 тыс. грн. до 121 тыс. грн.

Вакансии в ВСУ (скриншот с портала robota.ua)

Рекрутинг в ВСУ

Украинцы, желающие присоединиться к Вооруженным Силам Украины, могут самостоятельно избрать вакантную должность благодаря механизму рекрутинга, говорится на специализированном сайте army.gov.ua. Это позволяет пройти тестирование и собеседование, после чего попасть в выбранное подразделение.

Выбрать должность можно через центры рекрутинга, на сайтах рекрутинговых агентств, таких как Lobby X, OLX, Work.ua и Robota.ua, а также на сайте АрмияInform в разделе "Вакансии".

Если должность находится в военной части приоритетного комплектования, вы можете попасть в нее независимо от формы службы. В случае выбора должности в не приоритетной части, для этого требуется контракт и согласование Генштаба ВСУ.

Следует отметить, что механизм рекрутинга не работает, если вы уже получили мобилизационное распоряжение – повестку.