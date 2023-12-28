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В Армії Нідерландів заговорили про необхідність готуватись до війни з Росією

Нідерданди , Четвер 28 грудня 2023 16:22
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В Армії Нідерландів заговорили про необхідність готуватись до війни з Росією Фото: в Нідерландах заявили про необхідність готуватись до війни з РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Головнокомандувач армії Королівства Нідерландів генерал Мартін Війнен заявив про необхідність готовності до можливої війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Telegraaf.

"Ми повинні бути серйозно готовими до можливого збройного конфлікту з Росією", - заявив Війнен.

За його словами, Нідерланди повинні наслідувати приклад Швеції, Фінляндії та країн Балтії. Ці країни межують або знаходяться поруч з Росією і, за словами очільника армії, там населення краще підготовлене до війни з "великим сусідом".

"Нідерланди повинні знову навчитися, що все суспільство має бути готове, коли щось піде не так", - каже Війнен.

Він додав, що для громадян це означає наявність запасів їжі та питної води.

"Нідерланди не повинні думати, що з нами гарантована безпека, оскільки ми знаходимося за 1500 кілометрів", - зауважив генерал.

"Росія розуміє лише одну мову - сильні збройні сили", - сказав Війнен, підкресливши, що Нідерландам необхідно обов'язково посилити свою армію.

Допомога Нідерландів Україні у війні проти РФ

Зауважимо, що нещодавно уряд Нідерландів прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Крім того, уряд Нідерландів виділить у рамках першого пакету підтримки України у 2024 році 102 мільйони євро на гуманітарну допомогу та невідкладні потреби. Сума є частиною зарезервованої владою країни допомоги понад 2 мільярди євро.

За декілька днів до цього рішення парламент Нідерландів на тиждень позбавив права голосу трьох депутатів від проросійської партії.

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