В Армії Нідерландів заговорили про необхідність готуватись до війни з Росією

Головнокомандувач армії Королівства Нідерландів генерал Мартін Війнен заявив про необхідність готовності до можливої війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Telegraaf .

"Ми повинні бути серйозно готовими до можливого збройного конфлікту з Росією", - заявив Війнен.

За його словами, Нідерланди повинні наслідувати приклад Швеції, Фінляндії та країн Балтії. Ці країни межують або знаходяться поруч з Росією і, за словами очільника армії, там населення краще підготовлене до війни з "великим сусідом".

"Нідерланди повинні знову навчитися, що все суспільство має бути готове, коли щось піде не так", - каже Війнен.

Він додав, що для громадян це означає наявність запасів їжі та питної води.

"Нідерланди не повинні думати, що з нами гарантована безпека, оскільки ми знаходимося за 1500 кілометрів", - зауважив генерал.

"Росія розуміє лише одну мову - сильні збройні сили", - сказав Війнен, підкресливши, що Нідерландам необхідно обов'язково посилити свою армію.