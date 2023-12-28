В Армии Нидерландов заговорили о необходимости готовиться к войне с Россией

Главнокомандующий армией Королевства Нидерландов генерал Мартин Вийнен заявил о необходимости готовности к возможной войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf .

"Мы должны быть серьезно готовы к возможному вооруженному конфликту с Россией", - заявил Вийнен.

По его словам, Нидерланды должны последовать примеру Швеции, Финляндии и стран Балтии. Эти страны граничат или находятся рядом с Россией и, по словам главы армии, там население лучше подготовлено к войне с "большим соседом".

"Нидерланды должны снова научиться, что все общество должно быть готово, когда что-нибудь пойдет не так", - говорит Вийнен.

Он добавил, что для граждан это означает наличие запасов пищи и питьевой воды.

"Нидерланды не должны думать, что с нами гарантирована безопасность, поскольку мы находимся в 1500 километрах", - отметил генерал.

"Россия понимает только один язык - сильные вооруженные силы", - сказал Вийнен, подчеркнув, что Нидерландам необходимо обязательно усилить свою армию.