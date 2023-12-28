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В Армии Нидерландов заговорили о необходимости готовиться к войне с Россией

Нидерданды, Четверг 28 декабря 2023 16:22
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В Армии Нидерландов заговорили о необходимости готовиться к войне с Россией Фото: в Нидерландах заявили о необходимости готовиться к войне с РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Главнокомандующий армией Королевства Нидерландов генерал Мартин Вийнен заявил о необходимости готовности к возможной войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.

"Мы должны быть серьезно готовы к возможному вооруженному конфликту с Россией", - заявил Вийнен.

По его словам, Нидерланды должны последовать примеру Швеции, Финляндии и стран Балтии. Эти страны граничат или находятся рядом с Россией и, по словам главы армии, там население лучше подготовлено к войне с "большим соседом".

"Нидерланды должны снова научиться, что все общество должно быть готово, когда что-нибудь пойдет не так", - говорит Вийнен.

Он добавил, что для граждан это означает наличие запасов пищи и питьевой воды.

"Нидерланды не должны думать, что с нами гарантирована безопасность, поскольку мы находимся в 1500 километрах", - отметил генерал.

"Россия понимает только один язык - сильные вооруженные силы", - сказал Вийнен, подчеркнув, что Нидерландам необходимо обязательно усилить свою армию.

Помощь Нидерландов Украине в войне против РФ

Отметим, что недавно правительство Нидерландов приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Кроме того, правительство Нидерландов выделит в рамках первого пакета поддержки Украины в 2024 году 102 миллиона евро на гуманитарную помощь и неотложные нужды. Сумма является частью зарезервированной властями страны помощи более 2 миллиардов евро.

За несколько дней до этого решения парламент Нидерландов на неделю лишил права голоса трех депутатов от пророссийской партии.

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