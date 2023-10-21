В армії Ізраїлю заявили про підготовку до наступного етапу війни

"Війна Ізраїлю з ХАМАСом триватиме ще багато тижнів, попереду на нас чекають важкі часи", - заявив Харагі.

Відповідаючи на питання про повернення захоплених бойовиками ХАМАС заручників, він наголосив, що ЦАХАЛ вивчає всі варіанти, які могли б гарантувати їхнє безпечне повернення.

"ЦАХАЛ продовжить робити все можливе, щоб повернути тих, хто зник безвісти", - додав представник армії Ізраїлю.

За оцінками неназваних військових джерел, у Секторі Газа утримуються близько 200 осіб, у тому числі 30 дітей та 20 осіб віком від 60 років.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Бойовики угруповання ХАМАС 7 жовтня увірвалися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та крали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

Після цього Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу під назвою "Залізні мечі". Цахала вдалося вибити бойовиків з території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у секторі Газа.

Ряд джерел 19 та 20 жовтня повідомляли, що армія Ізраїлю готується до операції на території Сектору Газа. На тлі цього уряду США та Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземну операцію, щоб виграти час для секретних переговорів.