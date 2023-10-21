В армии Израиля заявили о подготовке к следующему этапу войны

"Война Израиля с ХАМАСом продлится еще много недель, впереди нас ждут трудные времена", - заявил Хараги.

Отвечая на вопрос о возвращении захваченных боевиками ХАМАС заложников, он подчеркнул, что ЦАХАЛ изучает все варианты, которые могли бы гарантировать их безопасное возвращение.

"ЦАХАЛ продолжит делать все возможное, чтобы вернуть тех, кто пропал без вести", - добавил представитель армии Израиля.

По оценкам неназванных военных источников, в Секторе Газа удерживаются около 200 человек, в том числе 30 детей и 20 человек старше 60 лет.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики группировки ХАМАС 7 октября ворвались на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и воровали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

Ряд источников 19 и 20 октября сообщали, что армия Израиля готовится к операции на территории Сектора Газа. На фоне этого правительства США и Европы оказывают давление на Израиль с целью заставить его отложить наземную операцию, чтобы выиграть время для секретных переговоров