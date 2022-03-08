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"Армия знает, что делать". ВСУ вчера провели не менее 7 контратак, - ОП

Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Украины продолжают противостоять вторжению России. Вчера на различных участках они провели не менее семи контратак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, сбивают самолеты противника и крылатые ракеты, не дают ему закрепиться на тех местах, куда он хочет продвинуться. За вчера ВСУ и силы обороны Украины в общей сложности совершили не менее 7 контратак. Героически держится Мариуполь, более того вчера была контратака, уничтожили танковую колонну противника. Держится зона ООС, где одно из воздушно-десантных подразделений уничтожило колонну. Харьков ходит в контратаки, то есть наша армия хорошо знает, что делать", - отметил он.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ заявили, что российские войска провели перегруппировку для организации штурма Киева.

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