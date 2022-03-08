"Армія знає, що робити". ЗСУ вчора провели не менше 7 контратак, - ОП

"Збройні сили України контролюють ситуацію, збивають літаки противника і крилаті ракети, не дають йому закріпитися на тих місцях, куди він хоче просунутися. За вчора ЗСУ і сили оборони України загалом здійснили не менше 7 контратак. Героїчно тримається Маріуполь, більше того вчора була контратака, знищили танкову колону противника. Тримається зона ООС, де один з повітряно-десантних підрозділів знищив колону. Харків ходить в контратаки, тобто наша армія добре знає, що робити", - зазначив він.