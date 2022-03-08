RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Армія знає, що робити". ЗСУ вчора провели не менше 7 контратак, - ОП

Автор: Юлія Бойко

Збройні сили України продовжують протистояти вторгненню Росії. Вчора на різних ділянках вони провели не менше семи контратак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

"Збройні сили України контролюють ситуацію, збивають літаки противника і крилаті ракети, не дають йому закріпитися на тих місцях, куди він хоче просунутися. За вчора ЗСУ і сили оборони України загалом здійснили не менше 7 контратак. Героїчно тримається Маріуполь, більше того вчора була контратака, знищили танкову колону противника. Тримається зона ООС, де один з повітряно-десантних підрозділів знищив колону. Харків ходить в контратаки, тобто наша армія добре знає, що робити", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російські війська провели перегрупування для організації штурму Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВійна Росії проти України