В "Армія+" запустили нове опитування для військових: чим воно важливе
У застосунку "Армія+" стартувало нове опитування. Воно дозволяє українським військовослужбовцям висловити власну думку щодо можливості зміни місця служби.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Чим важливе нове опитування військових в "Армія+"
У МОУ розповіли, що працюють (спільно з Генеральним штабом ЗСУ) над створенням цифрового сервісу, який має спростити процес переведення між пріоритетними військовими частинами.
Для цього важливо знати позицію самих військових.
Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко нагадала, що Сили оборони потребують вмотивованих військовослужбовців.
"Ми впевнені, що можливість змінити місце служби й підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть", - наголосила посадовиця.
Вона додала, що завдяки опитуванню вдасться вдосконалити процес переведення військових - щоб місце служби можна було змінити простіше та без зайвої бюрократії.
Запущене в "Армія+" опитування:
- включає 12 питань
- триватиме до 10 листопада
Уточнюється, що деперсоналізовані результати опитування матимуть безпосередній вплив на алгоритм переведення військовослужбовців, вдосконалення якого очікує значна частина військових.
В "Армія+" - нове опитування для військових (інфографіка: mod.gov.ua)
"Армія+" для військових
Нагадаємо, застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України.
У роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року. Тоді ж у додаток було впроваджено функціонал опитувань (у трьох попередніх опитуваннях взяли участь понад 36 тисяч військових).
Доступ до додатка мають лише чинні військові. Такий функціонал, як, наприклад, електронні рапорти, поки що доступний тільки військовим ЗСУ, Міноборони та Держспецтранспорту. Це пов'язано із низкою правових та технічних викликів.
У майбутньому застосунок планується масштабувати на всі Сили оборони України.
Персональні дані в "Армія+" підтягуються з кількох реєстрів. Тим часом дані, які користувач вносить самостійно (як при заповненні е-рапортів), зберігаються на його телефоні у зашифрованому вигляді (тобто "Армія+" їх не накопичує).
Наприкінці жовтня в додатку запустили новий сервіс - онлайн-курси для військових. Повідомлялося також, що в "Армія+" додали п'ять нових електронних рапортів (які покривають різні етапи служби).
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