В "Армія+" запустили нове опитування для військових: чим воно важливе

У застосунку "Армія+" стартувало нове опитування. Воно дозволяє українським військовослужбовцям висловити власну думку щодо можливості зміни місця служби.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Чим важливе нове опитування військових в "Армія+"

У МОУ розповіли, що працюють (спільно з Генеральним штабом ЗСУ) над створенням цифрового сервісу, який має спростити процес переведення між пріоритетними військовими частинами.

Для цього важливо знати позицію самих військових.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко нагадала, що Сили оборони потребують вмотивованих військовослужбовців.

"Ми впевнені, що можливість змінити місце служби й підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть", - наголосила посадовиця.

Вона додала, що завдяки опитуванню вдасться вдосконалити процес переведення військових - щоб місце служби можна було змінити простіше та без зайвої бюрократії.

Запущене в "Армія+" опитування:

включає 12 питань

триватиме до 10 листопада

Уточнюється, що деперсоналізовані результати опитування матимуть безпосередній вплив на алгоритм переведення військовослужбовців, вдосконалення якого очікує значна частина військових.

В "Армія+" - нове опитування для військових (інфографіка: mod.gov.ua)