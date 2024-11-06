В "Армия+" запустили новый опрос для военных: чем он важен
В приложении "Армия+" стартовал новый опрос. Он позволяет украинским военнослужащим высказать свое мнение о возможности смены места службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Чем важен новый опрос военных в "Армия+"
В МОУ рассказали, что работают (совместно с Генеральным штабом ВСУ) над созданием цифрового сервиса, который должен упростить процесс перевода между приоритетными воинскими частями.
Для этого важно знать позицию самих военных.
Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко напомнила, что Силы обороны нуждаются в мотивированных военнослужащих.
"Мы уверены, что возможность сменить место службы и подразделение влияет на эффективность военных. Это поможет им служить там, где они хотят", - подчеркнула чиновница.
Она добавила, что благодаря опросу удастся усовершенствовать процесс перевода военных - чтобы место службы можно было сменить проще и без лишней бюрократии.
Запущенный в "Армия+" опрос:
- включает 12 вопросов
- продлится до 10 ноября
Уточняется, что деперсонализированные результаты опроса будут иметь непосредственное влияние на алгоритм перевода военнослужащих, усовершенствования которого ожидает значительная часть военных.
В "Армия+" - новый опрос для военных (инфографика: mod.gov.ua)
"Армия+" для военных
Напомним, приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.
В работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года. Тогда же в приложение был внедрен функционал опросов (в трех предыдущих опросах приняли участие более 36 тысяч военных).
Доступ к приложению имеют только действующие военные. Такой функционал, как, например, электронные рапорты, пока доступен только военным ВСУ, Минобороны и Госспецтранспорта. Это связано с рядом правовых и технических вызовов.
В будущем приложение планируется масштабировать на все Силы обороны Украины.
Персональные данные в "Армия+" подтягиваются из нескольких реестров. Между тем данные, которые пользователь вносит самостоятельно (как при заполнении е-рапортов), хранятся на его телефоне в зашифрованном виде (т.е. "Армия+" их не накапливает).
В конце октября в приложении запустили новый сервис - онлайн-курсы для военных. Сообщалось также, что в "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов (покрывающих разные этапы службы).
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