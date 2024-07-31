"Армія+" замість рапортів на папері. Що відомо про новий застосунок для військових

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Головне про сервіс "Армія+"

Наступним кроком цифровізації в українській армії після застосунку "Резерв+" має стати запуск сервісу для чинних військовослужбовців.

Наприкінці лютого 2024 у Міністерстві оборони розповіли про розробку застосунку "Армія+", який дозволить зменшити бюрократичні процедури з оформлення різних видів рапортів. У застосунку також будуть доступні документи в електронній формі, зокрема ID-посвідчення захисника.

"Міноборони створює застосунок для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу – заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення – оцифрувати максимально все", – анонсував очільник Міноборони України Рустем Умєров.

У процесі розробки сервісу заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко висловила сподівання, що "Армія+" стане центральним продуктом цифровізації.

"Бороти українську паперову армію – складно. Тому що це історія про процес, звички, традиційні підходи. Армія – це достатньо великий організм, тому зміни складно впроваджувати. Але ми до цього йдемо", – наголосила Черногоренко.

30 липня 2024 Кабмін офіційно затвердив положення про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони "Армія+".

Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, положенням уряду визначені мета, завдання, функції, субʼєкти, структура порталу "Армія+", питання щодо його функціонування тощо. Створення та введення в експлуатацію сервісу Кабмін доручив Міноборони.

Повна екосистема для військовослужбовця. Функції застосунку

Кожен військовий матиме свій особистий кабінет в "Армія+", в якому можна буде скористатися різними послугами.

Функції онлайн-сервісу:

надання електронних публічних послуг з отриманням та використанням інформації з державних електронних ресурсів;

можливість подати заяву, електронні рапорти та інші звернення;

в електронному кабінеті можна буде отримати інформацію з інших державних електронних ресурсів;

формування та відображення відомостей, що містяться в документах військового;

розміщення мультимедійного контенту, проведення опитувань та тестів;

трансляції теле- чи радіопрограм та інше;

Раніше у Міністерстві оборони анонсували запуск в "Армії+" електронного посвідчення військового, яке спростить доступ до е-послуг та бойових систем. Крім того, сервіс забезпечить доступ до комплексної бази знань з достовірною інформацією щодо проходження служби.

Через форму зворотного зв'язку у застосунку користувач зможе відправити скаргу чи запит, а держава – оперативно відреагувати. В "Армії+" також буде можливість пройти навчальні онлайн курси для саморозвитку.

Фото: у застосунку Армія+ будуть е-посвідчення чинних військових (facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Ключовою послугою нового сервісу в Міноборони називають е-рапорт. Замість написання рапортів від руки військовий зможе сформувати документ онлайн, у два кліки відправити його командиру та отримати у відповідь галочку: чи прийняв до опрацювання командир цей рапорт, чи ні.

"Електронні рапорти – це для нас дуже-дуже критично. Адже більшість процесів в армії проходять через паперові рапорти. І це абсолютно недружня процедура: рапорт пишеться від руки, ти не можеш відстежити, коли його розглянуть, коли підпишуть тощо", – зазначила Катерина Черногоренко.

Посадовиця вважає, що електронні рапорти створять більш довірливі відносини між військовослужбовцями і їхніми командирами, а відмови або схвалення рапорту будуть більш предметними, ґрунтовними та доцільними.

У застосунку будуть доступні 11 видів рапортів, серед яких рапорти на всі види відпусток, отримання коштів на оздоровлення.

Заступниця міністра оборони розповіла про плани запуску інших функцій в "Армія+", які є "екосистемою військовослужбовця": медична картка, зарплата тощо.

"В Армія+ також хочемо додати опцію евакуюватися – просто даєш сигнал і тебе забирають на найближчий стабілізаційний пункт, наприклад, і надають необхідну медичну допомогу", – каже вона.

Коли запустять "Армія+"

Завантажити "Армія+" та користуватися окремими функціями застосунку військові зможуть найближчим часом.

За планами Міністерства оборони, старт роботи сервісу – середина літа 2024. Спочатку будуть доступні е-рапорти та цифрові ID-посвідчення.

Наприкінці червня Катерина Черногоренко повідомила, що функціонал е-рапортів вже готовий, але спочатку пройде його пілотне випробування у певних бригадах.

"По-перше, буде прийнята постанова для того, щоб командири не хвилювалися. Далі ми зробимо наказ, який дозволить встановити цей застосунок для всього особового складу. Потрібно покриття на рівні всієї бригади. І ми це покриття забезпечимо, інакше функціонал буде некоректно працювати", – наголосила вона.

Заступниця міністра оборони зауважила, що "Армію+" розповсюдять серед всього українського війська лише після того, як будуть враховані зауваження та пропозиції.

Наразі відомо, що вже почалося пілотне тестування застосунку серед військовослужбовців. На офіційній Facebook-сторінці "Армія+" 26 липня написали про старт "тест-драйву" електронних рапортів.

Скриншот facebook.com/aplus.mod.gov.ua

Які ще цифрові послуги впровадило Міноборони

В Україні вже доступні кілька важливих онлайн-послуг, які були розроблені Міністерством оборони з метою цифровізувати процеси в українській армії:

Резерв+

"Резерв+" – мобільний застосунок для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Був запущений у травні 2024 для зручного та швидкого оновлення персональних даних без відвідування ТЦК та СП.

Його можна використовувати, як джерело інформації про те, які дані щодо особи є у реєстрі військовозобов'язаних, призовників та резервістів "Оберіг".

Електронний військовий квиток

Електронний квиток військовозобов'язаного дублює паперовий аналог і може його замінити. Документ формується у застосунку "Резерв+" у вигляді QR-коду та у форматі pdf-файлу.

Крім того, з 29 липня 2024 можна отримати військово-обліковий документ (ВОД) з QR-кодом на порталі "Дія". Для цього потрібно авторизуватися на порталі за допомогою КЕП, обрати сервіс "Військово-обліковий документ", та подати заяву, підписавши її електронним підписом. Протягом 10 хвилин е-ВОД зʼявиться в особистому кабінеті.

Бронювання онлайн

В "Дії" також доступна функція електронного бронювання працівників критично важливих підприємств. Керівник підприємства має подати відповідну заяву через портал.

Далі система автоматично перевірить у реєстрах офіційне працевлаштування працівника та інформацію про нього у реєстрі "Оберіг". Якщо перевірку буде пройдено успішно, інформація про бронювання з'явиться у застосунку "Резерв+" військовозобов'язаного.

При підготовці матеріалу використовувалися: повідомлення з Facebook-cторінок Міністерства оборони України, очільника міноборони Рустема Умєрова, публікації порталу AрміяInform, інтерв'ю заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко на AрміяTV, дописи в Telegram представника КМУ в Раді Тараса Мельничука та народного депутата Олексія Гончаренка.