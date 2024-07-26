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У "Резерв+" важливе оновлення: кому стане в нагоді

Україна, П'ятниця 26 липня 2024 18:08
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У "Резерв+" важливе оновлення: кому стане в нагоді Фото: У застосунку "Резерв+" пройшло оновлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У застосунку "Резерв+" зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

В міністерстві наголосили, що послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби сил оборони.

Заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг".

Щоб отримати актуальний статус після отримання сповіщення необхідно:

  • Натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані.
  • У спадному меню вибрати "Оновити документ".

"Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку "Резерв+" на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини", - зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.



Застосунок "Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок від Міністерства оборони України для військовозобов'язаних, у якому можна зручно та швидко оновити персональні дані без відвідування ТЦК.

Даний застосунок можна використовувати, як джерело інформації про те, які дані щодо вас є у реєстрі військовозобов'язаних, призовників та резервістів "Оберіг".

Всі військовозобов'язані громадяни України мали оновити свої дані в застосунку до 16 липня, однак оновити дані в "Резерв+" можна і зараз, проте є нюанс.

Нагадаємо, ми повідомляли, що під час минулого оновлення у "Резерв+" з'явилася позначка про вчасне оновлення даних.

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