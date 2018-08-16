Армия Йемена установила контроль над населенным пунктом Баким, десятки погибших
На улицах Бакима и в горных районах продолжается поиск повстанцев
Армия Йемена установила контроль над населенным пунктом Баким в провинции Саада на северо-западе страны. Об этом сообщает "Анадолу".
Как отмечает издание, 102-я бригада и спецподразделения йеменской армии со вчерашнего дня проводят крупномасштабную операцию против повстанцев из движения "Ансаруллах" в районе Баким.
Йеменская армия установила контроль над населенным пунктом Баким, и в ходе боев уничтожила десятки хуситов. На улицах Бакима и в горных районах продолжается поиск повстанцев.
Добавим, что в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллы Салеха, а с другой - правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.
Напомним, что в Йемене в результате авиаударов арабской коалиции по рынку и автобуса с детьми погибли по меньшей мере 40 человек, включая детей. Старейшины обвинили коалицию под руководством Саудовской Аравии в атаках в йеменской провинции Санаа, которая контролируется повстанцами.
Также ранее РБК-Украина писало, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате воздушного удара у входа в больницу в городе Ходейда в Йемене.