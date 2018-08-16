Армия Йемена установила контроль над населенным пунктом Баким, десятки погибших

На улицах Бакима и в горных районах продолжается поиск повстанцев

Армия Йемена установила контроль над населенным пунктом Баким в провинции Саада на северо-западе страны. Об этом сообщает "Анадолу".

Как отмечает издание, 102-я бригада и спецподразделения йеменской армии со вчерашнего дня проводят крупномасштабную операцию против повстанцев из движения "Ансаруллах" в районе Баким.

Йеменская армия установила контроль над населенным пунктом Баким, и в ходе боев уничтожила десятки хуситов. На улицах Бакима и в горных районах продолжается поиск повстанцев.

Добавим, что в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллы Салеха, а с другой - правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

Напомним, что в Йемене в результате авиаударов арабской коалиции по рынку и автобуса с детьми погибли по меньшей мере 40 человек, включая детей. Старейшины обвинили коалицию под руководством Саудовской Аравии в атаках в йеменской провинции Санаа, которая контролируется повстанцами.

Также ранее РБК-Украина писало, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате воздушного удара у входа в больницу в городе Ходейда в Йемене.