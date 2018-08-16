Армія Ємену встановила контроль над населеним пунктом Бакім, десятки загиблих

На вулицях Бакіма і в гірських районах триває пошук повстанців

Армія Ємену встановила контроль над населеним пунктом Бакім в провінції Саада на північному заході країни. Про це повідомляє "Анадолу".

Як зазначає видання, 102-я бригада і спецпідрозділу єменської армії з учорашнього дня проводять великомасштабну операцію проти повстанців з руху "Ансаруллах" в районі Бакім.

Єменська армія встановив контроль над населеним пунктом Бакім, і в ході боїв знищено десятки хуситів. На вулицях Бакіма і в гірських районах триває пошук повстанців.

Додамо, що у Ємені з 2014 року триває збройний конфлікт, в якому, з одного боку, беруть участь повстанці шиїтського руху "Ансаруллах" і прихильники поваленого президента Ємену Алі Абдуллаха Салеха, а з іншого - урядові війська, лояльні президентові Абдураббу Мансуру Хаді.

Нагадаємо, що в Ємені в результаті авіаударів арабської коаліції по ринку і автобусу з дітьми загинули щонайменше 40 осіб, включаючи дітей. Старійшини звинуватили коаліцію під керівництвом Саудівської Аравії в атаках в єменській провінції Санаа, яка контролюється повстанцями.

Також раніше РБК-Україна писало, що щонайменше 20 людей загинули в результаті повітряного удару біля входу в лікарню у місті Ходейда в Ємені.