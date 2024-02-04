Армія Великої Британії не готова до повномасштабної війни, - депутати парламенту

Депутати парламенту Великої Британії зазначили, що військові країни недостатньо готові до ведення повномасштабної війни. Це підвищує ризик, що британські Збройні сили вичерпають свої можливості після перших кількох місяців війни "рівний-рівному".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Видання посилається на звіт Комітету з питань оборони Палати громад, в якому зазначається, що британські військові залишаться погано підготовленими до масштабної війни. Уряд країни має вирішити проблему дефіциту запасів та кризу з набором персоналу.

"Військові постійно перевантажені, а невпинний тиск на особовий склад загострює кризу з набором і утриманням особового складу, внаслідок чого більше людей залишають Збройні сили, ніж вступають до них", - попереджають депутати.

За словами міжпартійної групи політиків, темпи поточних військових операцій у світі свідчать, що міністри ризикують "виявитися нездатними забезпечити справжню бойову і стратегічну готовність". Це може поставити під загрозу безпеку Великої Британії.

Депутати попередили, що зусилля Міністерства оборони, спрямовані на вирішення цієї проблеми, "не реалізовуються в необхідному темпі".

Розслідування Комітету з питань оборони засвідчило, що "скорочення" Збройних сил з 2010 року підірвало боєздатність Великої Британії. Скорочення означає, що вони вичерпають свої можливості після перших кількох місяців участі у війні "рівний-рівному".

Це сталося після того, як міністр оборони Грант Шаппс попередив, що світ "рухається від післявоєнного до довоєнного" і Велика Британія повинна забезпечити готовність "всієї оборонної екосистеми" до захисту своєї батьківщини.

У січні очільник армії генерал сер Патрік Сандерс сказав, що Британія повинна бути готова сформувати "громадянську армію" з десятків тисяч людей у разі війни з такими країнами, як Російська Федерація. За його словами, країні важливо закласти основи "національної мобілізації".

У своєму новому звіті члени парламенту також закликали міністрів забезпечити, щоб Збройні сили не були позбавлені ресурсів, підготовки і часу, необхідних для ведення і перемоги у тривалій війні високої інтенсивності.

Загроза повномасштабної війни Росії з НАТО

Нагадаємо, раніше начальник Генштабу Британії Патрік Сандерс заявив, що британці у разі потреби мають бути готові вести велику війну проти дедалі агресивнішої Росії.

Нещодавно німецьке видання Bild повідомило, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Видання опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

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