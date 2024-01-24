Народ Британії має бути готовий до війни з Росією, - начальник Генштабу

Народ Великої Британії є частиною "довоєнного покоління", яке в разі потреби має бути готовим вести велику війну проти дедалі агресивнішої Росії.

Про це заявив начальник Генштабу Британії Патрік Сандерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Він також заявив, що звичайні громадяни будуть змушені поповнити невелику армію Великої Британії, хоча в роз'ясненнях Міністерства оборони заявили, що не прийдуть до повернення до призову в мирний час, який було скасовано 1960 року.

У своїй промові на військовій конференції в Твікенхемі Сандерс навів приклад Швеції, яка щойно знову ввела форму національної служби в міру наближення до вступу в НАТО.

Начальник Генштабу заявив, що Великій Британії необхідно загалом наслідувати приклад Швеції та зробити підготовчі кроки, які дадуть змогу поставити суспільство на військову позицію. За його словами, такі дії не просто бажані, а й необхідні.

Досвід України корисний Британії

"Основи національної мобілізації не можуть бути обмежені країнами, сусідніми або близькими до Росії, і в результаті звичайні люди у Великій Британії будуть змушені приєднатися до регулярної армії Великої Британії чисельністю 74 110 осіб, щоб відбивати активну загрозу материковій Європі", - йдеться в матеріалі.

Сандерс сказав, що Британія не буде застрахована і повинна підготуватися аналогічним чином.

Він додав, що Україна демонструє, що війни розпочинають регулярні армії, але перемогу здобувають уже цивільні армії (йдеться про те, що в армію приходять цивільні люди - ред.).

Конфлікт серед військових Британії

Сандерс, який має піти у відставку з армії в липні, у минулому скаржився на скорочення. Рік тому, намагаючись гарантувати, що політики заповнять дефіцит майбутніх видатків, він попередив, що передача зброї Україні "тимчасово зробить їх слабшими".

Видання пише, що такі публічні суперечки з приводу грошей призвели його до конфлікту з Міністерством оборони на тлі повідомлень про сутички з начальником штабу оборони адмірал сером Тоні Радакіним.

Деякі союзники вважають, що Сандерса слід було підвищити замість Радакіна, але його попросили піти у відставку достроково після того, як він прослужив два з трьох років на посаді начальника Генштабу.

Армія Британії скорочувалася

У своїй промові Сандерс заявив, що за останні 30 років чисельність армії скоротилася вдвічі, а за останні 12 років ми домоглися скорочення на 28%.

Він визнав, що набір кадрів залишається проблемою, хоча кількість заявок на вступ була "найвищою за шість років.

Позиція Міноборони

Guardian пише, що промова Сандерса була опублікована армією, а не Міністерством оборони. Вранці департамент у Міноборони опублікував власну роз'яснювальну заяву, наголосивши, що повернення на національну службу не пропагується.

"Британські збройні сили мають горду традицію бути добровільними силами, і немає абсолютно ніяких припущень про повернення до військової повинності", - заявило Міністерство оборони.

Можлива війна Росії і НАТО

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

Докладніше про військові потенціали Росії та НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, - у тексті РБК-Україна.