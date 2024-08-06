Армія України поповниться новими безпілотниками і кораблями, - ISW

Міністерство оборони України підписало угоди з оборонними підприємствами для виробництва нової зброї та ударних дронів, що розширить вітчизняну оборонну промислову базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр оборони Рустем Умеров 30 липня заявив, що Міноборони підписало дві угоди з вітчизняними підприємствами військово-промислового комплексу на суму майже 5 млрд гривень (близько 121 млн доларів).

1 серпня відомство також оголосило про підписання угоди на суму понад 3,7 млрд гривень (близько 90 млн доларів) із вітчизняними виробниками для постачання українським військовим наземних ударних дронів.

Крім того, зазначає ISW, українські військові продовжують упорядковувати і спрощувати процеси мобілізації для покращення формування нових військових з'єднань.

Днями Генштаб ЗСУ розробив пропозиції щодо спрощення мобілізації та зниження ризиків для мобілізованого персоналу. Зокрема, командирам дозволити відбирати та набирати військовослужбовців безпосередньо для служби у своїх бригадах, а новобранцям - обирати вакантні посади у військових підрозділах.

Також у звіті повідомляється, що західні партнери продовжують підтримувати Україну в розбудові її обороноздатності.