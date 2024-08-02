ua en ru
Пт, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про будівництво кораблів в Туреччині: будемо продовжувати

Україна, П'ятниця 02 серпня 2024 19:41
UA EN RU
Зеленський про будівництво кораблів в Туреччині: будемо продовжувати Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вчора Туреччина спустила но воду вже другий корвет для України. Київ планує продовжувати таку співпрацю і надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що сьогодні зі своєю доповіддю виступив міністр оборони України Рустем Умєров. Він розповів про співпрацю України з Туреччиною.

"Серед іншого - про будівництво наших корветів для України: цю нашу співпрацю ми будемо продовжувати", - підкреслив президент.

Угода між Туреччиною та Україною

Нагадаємо, що ще у 2020 році Україна замовила у Туреччини кораблі типу корвет Ada.

Перший корвет "Гетьман Іван Мазепа", який був побудований у Туреччині, був спущений на воду у жовтні 2022 року. Вже наприкінці того ж року розпочалось будівництво "Гетьмана Івана Виговського".

Спочатку кораблі планували оснастити на суднобудівному заводі "Океан" в Україні, втім, плани змінились після повномасштабного вторгнення російських терористів.

У березні 2024-го Військово-морські сили (ВМС) заявили про підготовку українського екіпажу для служби на "Мазепі". Також вже в травні перший корвет вийшов на перші ходові випробування.

Вчора, 1 серпня, у турецькому Стамбулі відбулась церемонія спуску на воду військового корабля "Гетьман Іван Виговський".

Зазначається, що Анкара передасть корвет Києву вже в першому кварталі 2027 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Туреччина
NEWS
Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново
Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку