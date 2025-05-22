"Армія – це не лише окопи". "Сталеві лицарі" 32-ї ОМБр про рекрутинг і дрони на фронті

Байкери-волонтери. Чому військовим на фронті потрібні мотоцикли

У Білій Церкві на Київщині провели фестиваль "Дорога до перемоги". Захід організовано на користь 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ та Cил безпілотних систем.

Крім виступів музикантів, на події можна було спробувати свої сили у чемпіонаті зі страйкболу і потренуватися робити скиди з дронів. Ці майстер-класи проводили самі військові, які спеціально для участі в події приїхали з фронту.

"Наша організація народжена війною 3 березня 2023 року. Наше хобі – мотоцикли, то й саме мотоцикли ми почали відновлювати для ЗСУ. Тоді ще це все якось дивно виглядало, дехто говорив, що це взагалі не потрібно. Але ми возили мотоцикли в Часів Яр, в Констянтинівку, Новогродівку. Спілкувалися з бійцями бойових підрозділів. Ті казали, що це дуже потрібно", – каже РБК-Україна голова громадської оранізації "Об'єднаний байкерський фронт" Олександр Стогнієнко.

Тоді мотоцикли військові задіювали для виїзду на позиції, для підвозу на позиції БК, води та інших важливих речей. В той період це було можливим, бо противник ще не використовував так масово FPV-дрони.

"Тепер мотоцикли також потрібні, але не в такій кількості, і зараз вони потрібні для інших цілей. Їх використовують в тилових підрозділах по господарській частині. А ось для виїзду на позиції потрібні так звані Ендуро мотоцикли, розраховані на їзду в умовах бездоріжжя (від англ. "endurance" – "витривалість"). Вони можуть швидко пересуватися, вони тихі, маневрені. На нашому мотофестивалі віддали 32 окремій механізованій бригаді чотири таких мотоцикли", – зауважує волонтер.

Один із командирів батальйонів, відповідаючи на питання Стогнієнка про доцільність використання мотоциклів, пояснив: коли в одному автомобілі перевозять 4–5 людей і в нього влучає FPV-дрон – це одне. А коли рухається мотоцикл із одним-двома людьми, шанс влучити значно менший.

Тому волонтери вирішили змінити підхід і зосередитися на закупівлі ендуро-мотоциклів. Шукають спонсорів і розглядають можливість придбання техніки в Європі, Китаї та інших країнах.

Ініціатива "Дорога до перемоги" спрямована також на підтримку Збройних сил України. Цей мотофестиваль присвятили допомозі 32 ОМБР та силам безпілотних систем, а попередній – допомозі 228-му батальйону логістики.

"Хотілося б краще його провести, але погода завадила такій можливості, йшов дощ, – відзначає Олександр, – Попри погоду, люди з'їхалися, задонатили. Ми наперед купили мотоцикли Enduro. Тепер чекаємо фідбек від бригади, наскільки вони ефективні. Ми готові робити навчальні центри в Ізюмі, Харкові, Покровську. Там наші інструктори готові навчати їзді на цих мотоциклах, бо треба мати певні навички. Наша програма мінімум – забезпечення мотоциклами, а програма максимум – створення навчальних центрів.

За три волонтери відновили і завезли на фронт 300 мотоциклів, десятки тонн гуманітарки, маскувальні сітки. В Печенігах діє волонтерський центр, який щоденно приймає бійців. Проїхали біля 100 тисяч кілометрів по прифронтових містах. В перспективі організатори планують провести мотофестиваль у вересні, куди також вже запросили представників 32 ОМБр.

"Ще одна наша задача – підтримка наших байкерів на фронті. Це їх дуже зворушує. На день визволення міста Ізюм ми зробили мотопробіг Ізюм-Дружківка-Костянтинівка. Там теж передали мотоцикли 32 бригаді та іншим. Мабуть, немає такого підрозділу, в якому не було б наших мотоциклів", – додає співрозмовник.

"Військові – це не лише про зброю". Сталеві лицарі 32 ОМБр про рекрутинг і важливість донатів

"Ми – одна з новостворених бригад, нам лише два роки. Передусім ми хотіли заявити про себе – бригаду, яка захищає нашу країну на найгарячіших напрямках. Через ворожі ІПСО поширюють тезу, мовляв, війна – щось абстрактне і стосується лише ТЦК, яких усі бояться. Ми ж хотіли показати іншу сторону. Що військові – це не лише про зброю, але й про людське, живе, цікаве", – коментує РБК-Україна лейтенант Іван Столярчук, начальник відділення комунікацій 32 ОМБр (32-ї окремої механізованої Сталевої бригади).

В бригаді є, наприклад, історичні реконструктори. На заході вони представляли частину, яка формує імідж формування Сил Оборони.

"Наша айдентика частково походить з ідей про Сталевих Лицарів. Ми свого часу обрали емблему з мечами, яка символізує спадковість наших мілітарних традицій ще від скіфів, Київської Русі й до сучасності. Так співпало, що в Білій Церкві ми познайомились із клубом історичної реконструкції, один з учасників якого також служить в нашій бригаді. Виникла ідея бути представленими з цим елементом і на фестивалі", – розповідає військовий.

Також військові хотіли показати цивільним власне те, як кується наша перемога. Під час заходу кожен міг спробувати себе пілотом БПЛА, взяти участь у чемпіонаті зі страйкболу.

Дрони – це технологічна частина війни, і вона дуже важлива.

"Адже багато молодих людей думають, що армія – це тільки про окопи: мовляв, "якщо піду в ЗСУ, то мене одразу кинуть в окоп". Але окопи – це не вся війна. Левову частку бойових завдань сьогодні виконують оператори безпілотників та інші фахівці. В нашій частині дрони – дуже потужна складова. Коли ти пробуєш літати на дроні сам, знайомишся зі зброєю і маєш можливість все це спробувати особисто, то накопичуєш враження і починаєш думати: "А це ж круто, я це можу", – додає він.

На запрошення організаторів та військових на фестиваль приїхали лицарі (фото: Дмитро Нікішин)

За словами Івана Столярчука, якщо навіть двоє-троє людей після таких подій замисляться про службу, хай навіть і не в їхній бригаді, а загалом у Збройних Силах – це вже результат. Бо всі ми працюємо на одну спільну справу.

Військові кажуть: без активної допомоги суспільства, без залучення кожного – від цивільних до волонтерів – ми не зможемо впоратися лише власними силами. Тому під час фестивалю також збирали донати.

"Державне забезпечення – це одне, але є ще й нагальні потреби "тут і зараз". Автівка в бойовому підрозділі – той же пікап – іноді живе всього тиждень. На жаль, така інтенсивність бойових дій. Те саме – з РЕБами, зарядними станціями, дронами. Та й монітор для аеророзвідки ніколи не буде зайвим. Часто це треба негайно. Приватні донати – це те, що формує нашу військову "фінансову подушку". І це дає можливість бригаді більш гнучко реагувати і почуватися впевненіше", – додає захисник.

"Світяться, як новорічна ялинка". Про FPV противника і службу пілотом

Військовий з 32 ОМБр Євген служить у війську близько року. Ще коли був на "гражданці", якось побачив відео про дрони – і зацікавився. На фестивалі Євген показував людям, що таке дрони, давай можливість їх самостійно запустити і потренуватися робити скиди – кульки з водою.

"Цивільна зйомка і військова – дуже відрізняються. У мирному житті дрон піднімається на 50 метрів, щоб зробити фото і відео. У бойових умовах йде мова про мінімум 150 метрів. Ще хлопці розповідали, що дрони "сидять" на відстані 5–5,5 км – це максимум. Хоча зараз все змінилося через нові засоби ураження", – ділиться він.

Євген вчить учасників фестивалю запускати дрони і тренуватися робити скиди (фото: Дмитро Нікішин)

Не всі знають, каже військовий, що дрони іноді беруть участь у відбитті штурмів. Пілоти дронів мають, окрім усіх інших навичок, добре орієнтуватися на місцевості. Аж д таких деталей, щоб знати і пам'ятати, де який кущ росте.

"Бувало, пілоти навіть заходили у тил до противника, щоб забрати свої дрони. Колись до сусідньої з нами посадки, яка була під контролем противника, було всього 50 метрів – і наші хлопці заходили, забирали там свої дрони. Забирали, слава богу, успішно. Бо поверталися живими", – додає Євген.

Окрема специфіка, яку треба знати – FPV-дрони противника.

"Насправді це дуже небезпечна штука. Я з ними стикався не раз. Їх найефективніше збивати з дробовиків. FPV летить зі швидкістю до 140 км/год – з автомата збити майже нереально. Треба встигнути зреагувати. За 200–300 метрів уже чутно звук, і видно, як летить. Вночі FPV-дрони світяться, іноді з вогниками, як новорічна ялинка. Це теж може їх видати, і тоді ви зможете його збити", – каже захисник.

Військові влаштували для гостей заходу також чемпіонат зі страйкболу

Пілотам на фронті весь час треба бути вкрай обережними.

"Щоб атакувати, ворог спочатку перевіряє точку – "надсилає" FPV. Якщо FPV не дістає – вже тоді працює міномет чи арта. Якщо й це не допомагає, викликають авіацію або великі системи типу "Каб". У таких випадках краще не рухатися. Бо навіть якщо втечеш у сусідню хату – дрон просто переключиться на нову ціль", – каже фахівець з дронів.

Буває, що пілоти дронів виїжджають на позицію на 2–3 тижні. Іноді з собою беруть цивільний одяг. Це не гарантія, але тоді залишається якась вірогідність, що про них подумають – "цивільні". До речі, росіяни так само роблять досить часто.

"Вони нерідко маскуються під цивільних, заходять у тил на 10–20 кілометрів. Це вже з розряду відчайдушних дій. Зазвичай заходять групами по 2–3 особи. Їхня мета – замінувати під’їзні шляхи до наших позицій, підкласти вибухівку під техніку. Фактично це ДРГ. Але ми знаємо цю тактику і вживаємо дій, щоб зробити такі спроби ворога максимально безуспішними", – звертає він увагу.

Максимально дієва підготовка. Як долучитися до 32 ОмБР

Бажаючі долучитися до 32 ОмБР можуть звернутися до рекрутингового центру Сухопутних військ. Крім того, є прямий рекрутинг відразу у бригаду. Суттєвий плюс цього способу потрапляння на службу в тому, що в такий спосіб людина може обрати собі бажану посаду, а також пройти базову загальну військову підготовку безпосередньо в їхньому підготовчому центрі, а не там, куди вас направить ТЦК при загальній мобілізації.

Військові кажуть, що не витрачають час на зайву теорію, а з перших днів готують людей до того, з чим вони реально зіштовхнуться на виконанні бойових завдань.

"У немає такого, щоб "аби хто, аби куди". Людина приїжджає до нас і має змогу повноцінно себе реалізувати. Хочеш – працюй з гранатометом, хочеш – водієм, хочеш – долучайся до аеророзвідки. У нас принцип: якщо ми когось рекрутуємо, то вже під свої стандарти. І далі ця людина працює саме з нами. І отримує саме такі навички, які потрібні саме в нас", – зауважує Іван Столярчук.

Офіцер Відділення цивільно-військового співробітництва 32 ОМБр Наталія Воробйова з організаторами фестивалю "Дорога до перемоги" (фото: Дмитро Нікішин)

Базова військова підготовка в 32 ОМБр починається з першого ж дня на полігоні, де створені умови, максимально наближені обстановки під час бойових дій: дають автомат, людина вивчає, як він влаштований, з чого складається тощо. І все це відбувається під постійним гулом дронів над головою. У будь-який момент можуть щось "скинути".

"Наші інструктори, які керують дронами, – для них це не якісь забавки. Вони уважно спостерігають. Побачили, що кілька пацанів сіли гуртом посеред відкритого поля й почали теревенити – тримайте пляшку з водою з неба. Потрібно щоб вироблялася навичка: якщо вас більше трьох в одному місці – чекайте атаку. Це дуже важливо: навчаєшся думати, діяти, уникати зайвого ризику. Нещодавно приїжджали французькі журналісти. Були приємно здивовані, як ретельно ми адаптували навчальні програми до реалій війни", – описує особливості навчання лейтенант.

Найкращий шлях долучитися до 32 ОМБр просто і швидко – звертатися відразу в рекрутинговий центр бригади. На сайті бригади можна залишити заявку, після чого з вами зв’яжеться рекрутингова група. Також є прямий телефон рекрутера: ‪+380 (63) 768-83-31.

Допомогти 32 ОМБр донатами можна за реквізитами:

рахунок – UA978201720313271001301002231

код ЄДРПОУ – 26637261

отримувач – військова частина А4784.