Армія стала стартапом: Бутусов з "Хартії" розповів про кадрові проблеми у війську

Кадрова проблема у війську загострилася через перетворення бойових дій на високотехнологічний процес, вважає командир роти безпілотних авіаційних систем 23-го штурмового полку у складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з форуму "Оборона 2027. Армія, технології, індустрія", організованого NAUDI та Radio NV.

Кадрова проблема та створення нових структур

За словами Бутусова, кадрова проблема зараз найбільш гостра, оскільки війна перетворилася на високотехнологічний процес, що складається з дуже багатьох компонентів. Командиру чи командувачу під час підготовки рішення, яке впливає на хід бою, потрібно враховувати десятки й сотні факторів.

Все це, зазначив він, безумовно потребує технологізації роботи. У "Хартії" цей процес відбувається складно - шляхом створення й покращення організаційної структури, просування нових командирів, удосконалення наявної системи.

Зокрема, для проведення штурмових дій у смузі корпусу цього року було створено 23-й штурмовий полк, спеціалізація якого - виключно штурмові та пошуково-ударні дії за допомогою БПЛА. Тобто, за словами Бутусова, вже існує організаційна структура, заточена саме під ці завдання.

Командири батальйонів і командир полку - це люди з необхідним досвідом і навичками, яких підбирали спеціально під виконання цих завдань, незалежно від звання чи того, що записано в особовій справі. Тому створення складних структур для управління складними процесами потребує складної кадрової роботи та чіткої постановки завдань.

"Війна стартапів": автоматизація аналізу та людський капітал

Бутусов зазначив, що коли йдеться про автоматизацію війни й управління, найважливішого значення набуває автоматизація процесів аналізу - фіксації того, що відбулося, і підготовки матеріалів для командирів, які дають змогу швидко зрозуміти перебіг бойових дій.

Він також порушив питання, які саме процеси на полі бою можна змінити за допомогою технологій, а де все ж необхідна фізична присутність людей. За його словами, у "Хартії" це відбувається так само непросто, як і в усій армії, однак це єдиний можливий шлях.

"Зараз армія і кожна військова частина стала стартапом. У нас фактично на фронті - війна стартапів", - зазначив командир.

Військові частини та з'єднання, за його словами, перетворюються на осередки технологічного розвитку та розвитку людського капіталу й компетенцій.