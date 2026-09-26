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Армия стала стартапом: Бутусов из "Хартии" рассказал о кадровых проблемах в войсках

08:41 26.09.2026 Сб
3 мин
aimg Лев Шевченко
Армия стала стартапом: Бутусов из "Хартии" рассказал о кадровых проблемах в войсках Фото: форум "Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия" (РБК-Украина)
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Кадровая проблема в армии обострилась из-за превращения боевых действий в высокотехнологичный процесс, считает командир роты беспилотных авиационных систем 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с форума "Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия", организованного NAUDI и Radio NV.

Кадровая проблема и создание новых структур

По словам Бутусова, кадровая проблема сейчас наиболее остра, поскольку война превратилась в высокотехнологичный процесс, состоящий из очень многих компонентов. Командиру или командующему при подготовке решения, влияющего на ход боя, нужно учитывать десятки и сотни факторов.

Все это, отметил он, безусловно нуждается в технологизации работы. В "Хартии" этот процесс проходит сложно - путем создания и улучшения организационной структуры, продвижения новых командиров, усовершенствования существующей системы.

В частности, для проведения штурмовых действий в полосе корпуса в этом году был создан 23-й штурмовой полк, специализация которого исключительно штурмовые и поисково-ударные действия с помощью БПЛА. То есть, по словам Бутусова, есть организационная структура, заточенная именно под эти задачи.

Командиры батальонов и командир полка - это люди с необходимым опытом и навыками, которых подбирали специально для выполнения этих задач, независимо от звания или того, что записано в личном деле. Поэтому создание сложных структур для управления сложными процессами требует сложной кадровой работы и четкой постановки задач.

"Война стартапов": автоматизация анализа и человеческий капитал

Бутусов отметил, что когда речь идет об автоматизации войны и управления, важнейшее значение приобретает автоматизация процессов анализа - фиксации произошедшего и подготовки материалов для командиров, позволяющих быстро понять ход боевых действий.

Он также поднял вопрос, какие именно процессы на поле боя можно изменить с помощью технологий, а где все же необходимо физическое присутствие людей. По его словам, в "Хартии" это происходит так же непросто, как и во всей армии, однако это единственно возможный путь.

"Сейчас армия и каждая воинская часть стала стартапом. У нас фактически на фронте - война стартапов", - отметил командир.

Военные части и соединения, по его словам, превращаются в центры технологического развития и развития человеческого капитала и компетенций.

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О необходимости технологизации и развития компетенций личного состава говорилось и в колонке основателя Школы наземных роботизированных комплексов Виктора Павлова для РБК-Украина: по его словам, Украина остается мировым лидером боевого применения НРК, однако для сохранения этого преимущества государству нужны аудит имеющейся техники, анализ причин различной эффективности подразделений и единая система.

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