Армія США замовила зброю спрямованої енергії: що це таке та скільки коштує

Відомо, що Raytheon спроєктує, побудує та випробує дві потужні мікрохвильові антенні системи, які використовуватимуть спрямовану енергію для ураження повітряних цілей.

Системи замовили Військово-повітряні та Військово-морські сили США у рамках програми Directed Energy Front-line Electromagnetic Neutralization and Defeat (DEFEND).

Фактично системи "підпалюватимуть" електронні компоненти ворога за допомогою енергетичних вибухів. Як зазначає компанія, прототипи будуть міцними та транспортабельними, щоб використовувати на передовій проти "повітряних загроз".

"Нові версії потужних мікрохвильових систем Raytheon – це економічно ефективні та надійні рішення, які працюють зі швидкістю світла, що дозволяє нашим бійцям захищатися від швидших й маневровніших загроз", - заявив президент з передових технологій компанії Колін Вілан.

Вартість трирічного контракту оцінюється у 31,3 млн доларів. Очікується, що прототипи будуть доставлені у 2024 і 2026 фінансових роках.

Компанія Raytheon раніше розробляла системи CHIMERA -це контрелектронна високопотужна мікрохвильова система захисту повітряних баз збільшеного радіуса дії. Як зазначається, прототип зброї спрямованої енергії буде ґрунтуватися на цій розробці.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 22 грудня підписав рекордний бюджет Пентагону. На оборону закладено 886 млрд доларів. Також у бюджеті для України виділено 300 млн доларів.

Також раніше стало відомо, що армія США отримала перші високоточні ракети PrSM. У майбутньому вони замінять ракети ATACMS, які успішно використовує Україна.