Армія США вже реалізує план щодо відправлення танків Abrams до України

Армія США вже реалізує план з відправлення танків M1 Abrams до України та прагне їх доставити якнайшвидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу постачання сухопутних військ США Дага Буша, яку приводить DefenseNews.
"У армії вже є план, і ми виконуємо його. Ми просто не можемо говорити про його деталі", - заявив Буш.
За його словами, відправка танків Abrams в Україну - непроста процедура. Він вважає, що Пентагон ймовірно ніколи не оголосить точний графік постачання танків до України.
"Це не просто відправлення танка. Сам по собі танк не є боєздатним, ви повинні відправити весь пакет. Це включає боєприпаси, транспортні засоби для його обслуговування, паливо, ви повинні пройти навчання по системі, щоб її можна було підтримувати в бою", - додав начальник відділу постачання сухопутних військ США.
Він зазначив, що вони мають підготувати техніку до відправки таким чином, щоб це не вплинуло на боєздатність частин США. І це також має не впливати на постачання техніки іншим союзникам, над якими ми також працюємо, щоб виконати їхнє замовлення.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні свої бойові танки Abrams M1. Йдеться про 31 одиницю.
США можуть передати Україні танки Abrams із власних запасів. Це б значно прискорило їхні поставки у порівняння із закупівлею нової техніки.
Пізніше повідомлялось, що армії Сполучених Штатів може знадобитись понад рік для того, щоб поставити танки M1 Abrams в Україну.
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