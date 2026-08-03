Армія США відкрила першу 3D-надруковану казарму

Керівництво військової бази Форт-Блісс у штаті Техас провело церемонію відкриття першої казарми, збудованої за допомогою 3D-друку. Проєкт став найбільшим розгортанням роботизованого будівництва в історії Військового міністерства США.

За словами командувача Форт-Блісс генерал-майора Кертіса Тейлора, йдеться не лише про нову технологію чи економію коштів, а насамперед про бойову готовність і умови служби військових.

"Цей проєкт - це набагато більше, ніж просто статистика, 3D-друк чи економія коштів. Йдеться про бойову готовність і, найголовніше, про турботу про наших людей", - заявив Тейлор.

Скільки солдатів будуть жити в надрукованих казармах

Контракт передбачає будівництво 10 навчальних казарм, надрукованих на 3D-принтері. Вони зможуть розмістити до 560 військовослужбовців.

Етап друку всіх будівель тривав лише 58 днів, а повне виконання контракту оцінюється приблизно у дев'ять місяців. Завершення проєкту очікується у вересні.

Ця ініціатива продовжує пілотний проєкт 2024 року, коли у Форт-Блісс уже звели дві подібні будівлі, які нині використовуються для проживання військових.

Які характеристики нових казарм

Кожна будівля має площу близько 536 квадратних метрів, а загальна площа всіх десяти казарм становитиме приблизно 7246 квадратних метрів.

Будівлі обладнані системами кондиціонування та відповідають уніфікованим військовим будівельним стандартам США.

У Пентагоні зазначають, що нові казарми замінять застарілі тимчасові споруди та матимуть нижчі витрати протягом усього строку експлуатації.

Швидко й дешево

За даними армії США, використання 3D-друку дало змогу зменшити витрати приблизно на 9,3% порівняно з традиційними військовими стандартами будівництва.

Крім того, швидкість зведення таких об'єктів виявилася приблизно у чотири рази вищою, ніж за звичайних методів будівництва.