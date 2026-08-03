Армия США открыла первую 3D-напечатанную казарму

Руководство военной базы Форт-Блисс в штате Техас провело церемонию открытия первой казармы, построенной с помощью 3D-печати. Проект стал самым большим развертыванием роботизированного строительства в истории Военного министерства США.

По словам командующего Форт-Блисс генерал-майора Кертиса Тейлора, речь идет не только о новой технологии или экономии средств, но и о боевой готовности и условиях службы военных.

"Этот проект - это гораздо больше, чем просто статистика, 3D-печать или экономия средств. Речь идет о боевой готовности и, самое главное, о заботе о наших людях", - заявил Тейлор.

Сколько солдат будут жить в напечатанных казармах

Контракт предусматривает строительство 10 обучающих казарм, напечатанных на 3D-принтере. Они смогут разместить до 560 военнослужащих.

Этап печати всех зданий длился всего 58 дней, а полное исполнение контракта оценивается примерно в девять месяцев. Завершение проекта ожидается в сентябре.

Эта инициатива продолжает пилотный проект 2024 года, когда в Форт-Блисс уже построили два подобных здания, которые сейчас используются для проживания военных.

Какие характеристики новых казарм

Каждое здание имеет площадь около 536 квадратных метров, а общая площадь всех десяти казарм составит примерно 7246 квадратных метров.

Постройки оборудованы системами кондиционирования и соответствуют унифицированным военным строительным стандартам США.

В Пентагоне отмечают, что новые казармы заменят устаревшие временные сооружения и будут иметь более низкие затраты в течение всего срока эксплуатации.

Быстро и дешево

По данным армии США, использование 3D-печати позволило снизить затраты примерно на 9,3% по сравнению с традиционными военными стандартами строительства.

Кроме того, скорость возведения таких объектов оказалась примерно в четыре раза выше, чем при обычных методах строительства.