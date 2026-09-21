Армія США купує українські дрони за понад 10 млн доларів: що відомо про Raybird

Що відомо про умови контракту

Контракт з фіксованою ціною було оголошено 18 вересня 2026 року. Його отримала компанія Skyeton Inc. з Норт-Лас-Вегаса, штат Невада - американський підрозділ українського виробника. На тендер надійшла лише одна заявка.

Орієнтовний термін виконання замовлення - до 15 грудня 2026 року, а розташування робіт і фінансування узгоджуватимуться окремо для кожного замовлення. Контрактуючою стороною виступає командування армійських контрактів США на арсеналі Редстоун в Алабамі, номер угоди - W58RGZ-26-F-A026.

Армія США поки не розкрила ані кількість дронів, які планує отримати, ані підрозділ-отримувач, ані комплект сенсорів, ані те, чи призначені апарати для оцінки, навчання персоналу, чи для бойового застосування.

Чим Raybird приваблює американських військових

За даними Skyeton, максимальна злітна вага комплексу становить 23 кг, розмах крила - від 2,96 до 4,2 метра, тривалість польоту - до 24 годин, а максимальна дальність - 2500 км при дальності звичайного каналу зв'язку понад 200 км.

Дрон піднімається в повітря за допомогою механічної катапульти, а повертається на парашуті з амортизаційною подушкою, що не потребує обладнаного аеродрому.

За тривалістю польоту Raybird суттєво випереджає малі тактичні БПЛА, вже знайомі американським підрозділам, зокрема Puma LE виробництва AeroVironment, витривалість якого не перевищує 6,5 години.

Виробник наголошує, що комплекс здатний працювати в парі з системами далекобійного вогню - HIMARS, CAESAR і Krab, - передаючи координати цілей навіть в умовах придушення GPS та радіоелектронної боротьби, хоча ці можливості не є офіційно заявленими вимогами контракту.

За даними Skyeton, Raybird має понад 350 тисяч бойових годин застосування в Україні - цей показник компанія озвучує від початку літа 2026 року. Комплекс також отримав можливість супутникового зв'язку для роботи поза межами прямої видимості.

Питання про локалізацію виробництва апаратів для американського замовлення залишається відкритим, але вже частково прояснюється. Крім потужностей в Україні та Словаччині, у липні 2026 року Skyeton, Inc. офіційно оголосила про створення свого першого власного виробничого майданчика в США = у місті Фейєттвіль, штат Північна Кароліна.

Компанія інвестує понад 3,1 мільйона доларів у переобладнання колишнього заводу Black & Decker площею близько 2650 квадратних метрів поблизу аеропорту Fayetteville Regional і бази Форт-Брегг, що має створити 162 робочі місця.

Таким чином, до моменту підписання вересневого контракту американський підрозділ компанії вже мав як зареєстровану штаб-квартиру в Неваді, так і заявлений виробничий майданчик у Північній Кароліні.