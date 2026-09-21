Армия США покупает украинские дроны за более чем 10 млн долларов: что известно о Raybird

Армия США заключила контракт на 10,64 миллиона долларов с американским подразделением украинской компании Skyeton на поставку разведывательных беспилотников Raybird.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.
Контракт по фиксированной цене был объявлен 18 сентября 2026 года. Его получила компания Skyeton Inc. из Норт-Лас-Вегаса, штат Невада - американское подразделение украинского производителя. На тендер поступила только одна заявка.
Ориентировочный срок выполнения заказа - до 15 декабря 2026, а расположение работ и финансирование будут согласовываться отдельно для каждого заказа. Контрактирующей стороной выступает командование армейских контрактов США на арсенале Редстоун в Алабаме, номер соглашения - W58RGZ-26-F-A026.
Армия США пока не раскрыла ни количество дронов, которые планирует получить, ни подразделение-получатель, ни комплект сенсоров, ни то, предназначены ли аппараты для оценки, обучения персонала или боевого применения.
По данным Skyeton, максимальный взлетный вес комплекса составляет 23 кг, размах крыла - от 2,96 до 4,2 метра, продолжительность полета - до 24 часов, а максимальная дальность - 2500 км при дальности обычного канала связи свыше 200 км.
Дрон поднимается в воздух с помощью механической катапульты, а возвращается на парашюте с амортизационной подушкой, не требующей оборудованного аэродрома.
По продолжительности полета Raybird существенно опережает малые тактические БПЛА, уже знакомые американским подразделениям, в частности, Puma LE производства AeroVironment, выносливость которого не превышает 6,5 часа.
Производитель отмечает, что комплекс способен работать в паре с системами дальнобойного огня - HIMARS, CAESAR и Krab, - передавая координаты целей даже в условиях подавления GPS и радиоэлектронной борьбы, хотя эти возможности не являются официально заявленными требованиями контракта.
По данным Skyeton, Raybird имеет более 350 тысяч боевых часов применения в Украине - этот показатель компания озвучивает с начала лета 2026 года. Комплекс также получил возможность спутниковой связи для работы вне прямой видимости.
Вопрос о локализации производства аппаратов для американского заказа остается открытым, но частично уже проясняется. Кроме мощностей в Украине и Словакии, в июле 2026 года Skyeton, Inc. официально объявила о создании своей первой собственной производственной площадки в США - в городе Фейеттвиль, штат Северная Каролина.
Компания инвестирует более 3,1 миллиона долларов в переоборудование бывшего завода Black & Decker площадью около 2650 квадратных метров вблизи аэропорта Fayetteville Regional и базы Форт-Брэгг, который должен создать 162 рабочих места.
Таким образом, к моменту подписания сентябрьского контракта американское подразделение компании уже имело как зарегистрированную штаб-квартиру в Неваде, так и заявленную производственную площадку в Северной Каролине.
Об адаптации американской армии к опыту боевых действий в Украине РБК-Украина сообщало неоднократно. В частности, в августе издание писало, что армия США решила ликвидировать специальный батальон ударных дронов, ранее созданный именно на основе опыта войны в Украине.