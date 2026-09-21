Армия США покупает украинские дроны за более чем 10 млн долларов: что известно о Raybird

Что известно об условиях контракта

Контракт по фиксированной цене был объявлен 18 сентября 2026 года. Его получила компания Skyeton Inc. из Норт-Лас-Вегаса, штат Невада - американское подразделение украинского производителя. На тендер поступила только одна заявка.

Ориентировочный срок выполнения заказа - до 15 декабря 2026, а расположение работ и финансирование будут согласовываться отдельно для каждого заказа. Контрактирующей стороной выступает командование армейских контрактов США на арсенале Редстоун в Алабаме, номер соглашения - W58RGZ-26-F-A026.

Армия США пока не раскрыла ни количество дронов, которые планирует получить, ни подразделение-получатель, ни комплект сенсоров, ни то, предназначены ли аппараты для оценки, обучения персонала или боевого применения.

Чем Raybird привлекает американских военных

По данным Skyeton, максимальный взлетный вес комплекса составляет 23 кг, размах крыла - от 2,96 до 4,2 метра, продолжительность полета - до 24 часов, а максимальная дальность - 2500 км при дальности обычного канала связи свыше 200 км.

Дрон поднимается в воздух с помощью механической катапульты, а возвращается на парашюте с амортизационной подушкой, не требующей оборудованного аэродрома.

По продолжительности полета Raybird существенно опережает малые тактические БПЛА, уже знакомые американским подразделениям, в частности, Puma LE производства AeroVironment, выносливость которого не превышает 6,5 часа.

Производитель отмечает, что комплекс способен работать в паре с системами дальнобойного огня - HIMARS, CAESAR и Krab, - передавая координаты целей даже в условиях подавления GPS и радиоэлектронной борьбы, хотя эти возможности не являются официально заявленными требованиями контракта.

По данным Skyeton, Raybird имеет более 350 тысяч боевых часов применения в Украине - этот показатель компания озвучивает с начала лета 2026 года. Комплекс также получил возможность спутниковой связи для работы вне прямой видимости.

Вопрос о локализации производства аппаратов для американского заказа остается открытым, но частично уже проясняется. Кроме мощностей в Украине и Словакии, в июле 2026 года Skyeton, Inc. официально объявила о создании своей первой собственной производственной площадки в США - в городе Фейеттвиль, штат Северная Каролина.

Компания инвестирует более 3,1 миллиона долларов в переоборудование бывшего завода Black & Decker площадью около 2650 квадратных метров вблизи аэропорта Fayetteville Regional и базы Форт-Брэгг, который должен создать 162 рабочих места.

Таким образом, к моменту подписания сентябрьского контракта американское подразделение компании уже имело как зарегистрированную штаб-квартиру в Неваде, так и заявленную производственную площадку в Северной Каролине.