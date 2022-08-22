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Армия США готовит контракт на поставку дальнобойных Switchblade для Украины

Фото: дрон-камикадзе Switchblade 600 (AeroVironment Inc)
Автор: Сергей Новиков

Американская армия готова заключить контракт на поставку дальнобойных и мощных дронов-камикадзе Switchblade 600 для Украины. Такие поставки были анонсированы более пяти месяцев назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

В частности, пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл отметила, что контракт на поставку 10 дронов Switchblade 600 с компанией AeroVironment будет подписан в течение месяца.

До этого Украина получила несколько единиц Switchblade 300 меньшего радиуса действия и Phoenix Ghost. Однако в ожидании контрнаступления на юге Украины именно дальнобойные Switchblade 600 могут сыграть значительную роль в нанесении ударов по российским войскам и технике.

"Эта способность Switchblade может быть полезной, поскольку украинцы готовят наступление на Херсон и Крым, потому что они могут быть запущены за пределы досягаемости российских систем и нанести урон российской инфраструктуре", - заявил эксперт Центра военно-морского флота США Сэмюэл Бендетт.

Switchblade 600 может атаковать цели на расстоянии 40 километров и находиться в воздухе около 40 минут. Пока неизвестно, когда партия беспилотников поступит в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Украина в августе получит секретные дроны Phoenix Ghost от США.

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