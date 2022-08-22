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Армія США готує контракт на поставку далекобійних Switchblade для України

Фото: дрон-камікадзе Switchblade 600 (AeroVironment Inc)
Автор: Сергей Новиков

Американська армія готова укласти контракт на поставку далекобійних і потужних дронів-камікадзе Switchblade 600 для України. Такі поставки були анонсовані більше п'яти місяців тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.

Зокрема, прес-секретар Пентагону Джессіка Максвелл зазначила, що контракт на поставку 10 дронів Switchblade 600 з компанією AeroVironment буде підписано протягом місяця.

До цього Україна отримала кілька одиниць Switchblade 300 меншого радіусу дії та Phoenix Ghost. Однак в очікуванні контрнаступу на півдні України саме далекобійні Switchblade 600 можуть зіграти значну роль в нанесенні ударів по російських військах і техніці.

"Ця здатність Switchblade може бути корисною, оскільки українці готують наступ на Херсон і Крим, тому що вони можуть бути запущені за межі досяжності російських систем і завдати шкоди російській інфраструктурі", - заявив експерт Центру військово-морського флоту США Семюел Бендетт.

Switchblade 600 може атакувати цілі на відстані 40 кілометрів і перебувати в повітрі близько 40 хвилин. Поки невідомо, коли партія безпілотників надійде до України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна в серпні отримає секретні дрони Phoenix Ghost від США.

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